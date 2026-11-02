Belgiens Regierungschef Bart De Wever hat seinen Rücktritt angeboten, nachdem die Haushaltsverhandlungen vorläufig gescheitert sind. Der belgische König Philippe will vor einer Entscheidung dazu von Dienstag an Gespräche mit den Vorsitzenden der Regierungsparteien führen, hieß es aus dem Palast. Belgien wird aktuell von einer Koalition aus fünf Parteien regiert. De Wever von der flämischen Nationalistenpartei N-VA bleibt damit zunächst im Amt.

Konkret geht es bei den in der Nacht gescheiterten Verhandlungen um den Jahreshaushalt für 2027 und ein Sparpaket. Damit will die Regierung bis 2029 rund zehn Milliarden Euro sparen. Besonders mit Blick auf den Etat für 2027 wächst der Druck. Verhandlungen darüber waren nach langem Ringen in der Nacht zum Montag gescheitert.

König Philippe bedauere, dass keine Einigung über einen glaubwürdigen Haushalt erzielt werden konnte, der den aktuellen Herausforderungen des Landes gerecht werde, hieß es weiter. „Angesichts großer geopolitischer Unsicherheiten und erheblicher wirtschaftlicher Herausforderungen kann sich das Land eine langwierige politische Krise nicht leisten.“

Der König appelliere daher an das Verantwortungsbewusstsein aller Beteiligten. Er rufe sämtliche Parteien dazu auf, das Gemeinwohl und die Bereitschaft zu Kompromissen in den Vordergrund zu stellen. Am Freitag will der König Regierungschef De Wever erneut empfangen.

Belgien ist eines der am höchsten verschuldeten Länder der Europäischen Union. Es muss Milliarden einsparen, um die EU-Schuldenregeln einzuhalten. Gleichzeitig ist das Land im Rahmen der Nato-Planungen verpflichtet, seine Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren drastisch zu erhöhen. Seit Monaten wird gegen die Sparmaßnahmen protestiert. Zuletzt gingen Anfang Oktober rund 40 000 Menschen in der Hauptstadt Brüssel auf die Straße.

Zehntausende demonstrierten Anfang Oktober in Brüssel gegen die Sparmaßnahmen der Regierung. Foto: Emile Windal/Belga/dpa

Der rechte Politiker De Wever gilt in Belgien als beliebt. Auch in der französischsprachigen Wallonie hat der Flame und ehemalige Bürgermeister der Hafenstadt Antwerpen Anhänger. Die von De Wever angeführte bürgerlich-konservative Fünf-Parteien-Regierung wurde im Februar 2025 vereidigt – fast acht Monate nach der Wahl.

Regierungsbildungen in Belgien sind kompliziert und zumeist langwierig. Das liegt unter anderem daran, dass die meisten Parteien entweder in der französischsprachigen Wallonie oder im niederländischsprachigen Flandern antreten. Der König spielt dabei eine Vermittlerrolle.