Parlamentswahlen in Belgien:Ein Staat, zwei Planeten

Die Erweiterung der Europäischen Union wird in den nächsten Jahren ein großes Thema in Brüssel sein. Hoffnungen machen sich vor allem die Ukraine und die Westbalkan-Staaten. Gut möglich, dass demnächst über einen weiteren Kandidaten diskutiert wird, den bislang niemand auf dem Schirm hat: das unabhängige Flandern .

Zugleich mit den Europawahlen werden am Sonntag in Belgien das nationale Parlament und die drei Regionalparlamente neu gewählt. Das politische System Belgiens ist derart kompliziert, dass sich Vorhersagen schwerlich treffen lassen, aber zwei Dinge scheinen den Umfragen zufolge festzustehen: Alexander De Croo, der aktuelle Ministerpräsident, hat kaum eine Chance, sein Amt zu behalten, denn seine liberale Partei wird abstürzen. Und in der Region Flandern werden die rechtsextremen Nationalisten triumphieren.

Bislang wollte keine Partei mit Vlaams Belang gemeinsame Sache machen

Mehr als 25 Prozent der Stimmen könnten in Flandern auf Vlaams Belang entfallen. Die Ultrarechten wollen Flandern stufenweise aus Belgien herauslösen, am Ende soll die Unabhängigkeit stehen – notfalls erzwungen durch eine Volksabstimmung.

Auf Platz zwei mit rund 20 Prozent werden die gemäßigteren flämischen Nationalisten von der Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) erwartet, bislang dominierende Kraft Flanderns. Sie streben eine weitgehende Autonomie Flanderns an, auf absehbare Zeit aber weiterhin unter dem Dach Belgiens. Die große Frage nach der Wahl: Arbeiten die beiden Parteien zusammen, um das seit 30 Jahren diskutierte Projekt der Unabhängigkeit Flanderns voranzubringen?

Alle Blicke richten sich auf Bart De Wever, den Bürgermeister der flämischen Hafenstadt Antwerpen. Er führt die gemäßigten Nationalisten an und hält sich bislang an den „Cordon sanitaire“, den Sperrgürtel also, zu dem sich die belgischen Parteien verpflichtet haben: Niemand soll mit Vlaams Belang gemeinsame Sache machen.

De Wever, Bewunderer der bayerischen CSU, würde gern Chef der neuen belgischen Nationalregierung werden. Das ginge nicht, sollte sich seine Partei zu Hause in Flandern auf ein Abenteuer mit den islamophoben Rechtsextremen einlassen. Viele seiner Parteianhänger wollen aber genau das: eine rechte, nationalistische Regierung, die Migranten abwehrt und Flandern zur Festung macht.

Es gibt Flandern, Wallonien – und dann ist da noch Brüssel

Um die belgischen Machtspiele zu verstehen, muss man den belgischen Staatsaufbau verstehen. Prägend dafür sind die Regionen, die mit größeren Kompetenzen ausgestattet sind als etwa deutsche Bundesländer. Die beiden Antagonisten sind die Region Flandern, in der die Menschen Flämisch sprechen, eine Art Niederländisch – und die Region Wallonien, in der die Menschen Französisch sprechen.

In Wallonien blickte man zu Hochzeiten von Kohle und Eisen auf die vermeintlichen flämischen Bauerntölpel herab. Mittlerweile ist Flandern ein reicher Hightech-Standort, während Wallonien die Deindustrialisierung immer noch nicht verkraftet hat.

Erschwerend kommt hinzu, dass es noch eine dritte Region gibt: Brüssel-Hauptstadt, in der die meisten Menschen Französisch sprechen. Brüssel jedoch ist zugleich Hauptstadt der Region Flandern.

Die Zentralregierung verfügt über zu wenig Macht und Geld

Es wird aber noch komplizierter: Der belgische Staat berücksichtigt in seinem Aufbau auch noch drei Sprachgemeinschaften – eine französische, eine belgische und eine deutsche. Sie haben, wie die Regionen, das Anrecht auf ein eigenes Parlament und verfügen über eigene Kompetenzen zum Beispiel in Fragen der Bildung.

Das ist eindeutig zu viel des Föderalismus für elf Millionen Einwohner. Die Zentralregierung verfügt über zu wenig Macht und Geld, vor allem in der Verbrechensbekämpfung wirkt sie überfordert. Die Fähigkeit zum Kompromiss gehört zwar zum Wesenskern Belgiens, aber Politiker in allen Lagern wissen, dass solch ein Staat auf Dauer reformunfähig wird. Um die Kompetenzen zu entwirren, gab es zwischen 1970 und 2011 sechs Staatsreformen. Mit jeder Reform wurde das Konstrukt noch komplizierter. Momentan wird an der siebten Reform gebastelt. Woran bislang jede klare Lösung scheitert: Die flämischen Nationalisten, egal welcher Couleur, wollen keinesfalls auf ihre Hauptstadt Brüssel verzichten.

Zurzeit regiert eine Koalition aus sieben Parteien mit vier Parteifarben

Symptom der Zerrissenheit dieses Staates ist die Parteienlandschaft. Es gibt keine Partei von Bedeutung, die sich über alle Landesteile erstreckt. Die Sozialisten zum Beispiel heißen in Wallonien „Parti Socialiste“ (PS), in Flandern heißen sie „Vooruit“. Sie haben jeweils eine eigene Parteistruktur und eigene Programmatik. Selbiges gilt für Christdemokraten, Liberale, Grüne.

Die derzeitige nationale Regierungskoalition besteht aus sieben Parteien: zweimal Sozialisten, zweimal Liberale, zweimal Grüne plus flämische Christdemokraten. Das Bündnis wird in Belgien „Vivaldi-Koalition“ genannt, weil seine Parteifarben Antonio Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“ abdecken. Allen Umfragen zufolge kommt „Vivaldi“ im neuen Parlament auf keine Mehrheit. Das liegt vor allem am Verfall der Grünen und der flämischen Liberalen, denen Regierungschef De Croo angehört.

Gestärkt werden im Nationalparlament wohl die Ränder. Auf der rechten Seite wächst Vlaams Belang, auf der linken Seite die Partei der Arbeit (PTB). Dass es in Wallonien keine nennenswerte rechtsextreme Kraft gibt, wird häufig mit dem „Cordon sanitaire“ erklärt, zu dem sich auch die Medien verpflichtet haben: Die Ultrarechten kommen dort nicht zu Wort. Aber es ist wohl eher so, dass die Unzufriedenheit mit der aktuellen Regierungspolitik von der marxistisch geprägten PTB aufgefangen wird.

Flanderns Konservative und die wallonischen Sozialisten finden kaum zusammen

Das Königshaus ist das stärkste Bindeglied des Staates. König Philippe fällt die Aufgabe zu, geeignete Politiker mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Nach den Wahlen 2010 dauerte es 541 Tage, bis eine Regierung stand, nach den Wahlen 2019 ging es nicht sehr viel schneller.

Es würde das Verfahren vereinfachen, schlössen die beiden größten politischen Kräfte Belgiens ein Bündnis: die flämischen Konservativen, geführt von Bart De Wever, und die wallonischen Sozialisten unter Paul Magnette, Bürgermeister der Stadt Charleroi. Doch die beiden fanden 2019 nicht zueinander, und auch diesmal wird es schwer.

Vor den Wahlen trafen sich De Wever und Magnette auf Einladung von Medien zu mehreren Duellen. Ergebnis: Magnette hält den Flamen für einen elitären Mann von Law-and-Order, De Wever den Wallonen für einen unbelehrbaren Sozialisten, der mit flämischem Steuergeld wallonischen Arbeitslosen ein schönes Leben ermöglichen will. „Wir beiden“, sagte Bart De Wever, „leben auf verschiedenen Planeten.“