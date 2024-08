König Philippe hätte sich bestimmt einen ruhigeren Sommer gewünscht. Aber laut Verfassung ist er nun einmal dafür verantwortlich, die Regierungsbildung in Belgien zu steuern. Und deshalb pendelt er gerade mit seinem Privatjet Falcon 7X hin und her zwischen der französischen Atlantikinsel Île d’Yeu, wo seine Familie Urlaub macht, und der Hauptstadt Brüssel.

Nach den Parlamentswahlen am 9. Juni schien zunächst alles reibungslos zu verlaufen. Philippe bestellte Bart De Wever zu sich, den Antwerpener Bürgermeister und Chef der gemäßigt-nationalistischen flämischen Partei namens N-VA. Die N-VA hatte die Wahlen gewonnen, und der Flame zeigte sich bereit, im Namen des Königs Verantwortung für das ganze Land zu übernehmen.

Krisengespräch mit dem König

De Wever erfüllte im ersten Schritt den Auftrag, die Lage zu sondieren. Im zweiten Schritt benannte er dem König eine mögliche, aus fünf Parteien bestehende Koalition. Sie wird in Belgien „Arizona“ genannt, weil die Parteifarben sich in der Flagge des US-Bundesstaates wiederfinden. Und schließlich nahm De Wever hoffnungsvoll Philippes Auftrag an, die Koalitionsverhandlungen zu führen.

Doch seit Donnerstag liegt ein Hauch von Staatskrise über dem Land. Die ansonsten nicht zu Dramatik neigenden belgischen Medien berichteten live, als der König am frühen Donnerstagabend in Brüssel landete. Erst am Montag dieser Woche war Philippe zu einem halbstündigen Krisengespräch mit De Wever eingeflogen, der König gewährte ihm danach eine letzte Frist von drei Tagen und flog dann wieder zur Familie auf die Insel. Eineinhalb Stunden lang berieten sich die beiden Männer dieses Mal, dann drang die Meldung aus dem Palast: Philippe entsprach dem Wunsch De Wevers, den Auftrag zur Regierungsbildung zurückgeben zu dürfen.

Es ist nicht gerade umweltfreundlich, was der König und die belgischen Parteien gerade veranstalten. Vor allem aber wirkt es politisch völlig unverständlich. Denn die fünf Parteien, die sich am Verhandlungstisch versammelten, sind sich so nah, wie das in Belgien selten vorkommt. Und eine andere Koalition scheint das Wahlergebnis nicht herzugeben. Sollte „Arizona“ nicht funktionieren, drohen dem Land wieder einmal viele Monate ohne Regierung.

Eigentlich ließe sich eine starke Regierung schmieden

Ein tiefer Graben teilt Belgien zwischen den Flamen im Norden und den Wallonen im Süden, die beiden Regionen haben jeweils eine eigene Parteienlandschaft. Nach den Parlamentswahlen 2010 dauerte es deshalb 541 Tage, bis eine neue Regierung stand. 2019 ging es nicht sehr viel schneller, herauskam damals eine fragile, aus sieben Parteien bestehende Koalition, angeführt von einem Ministerpräsidenten namens Alexander De Croo, der einer kleinen liberalen Partei angehört. Doch diesmal schienen die Bürgerinnen und Bürger zu signalisieren: Es reicht, wir wollen endlich stabile Verhältnisse.

Die wallonischen Sozialisten, das große Feindbild in Flandern, kassierten eine herbe Niederlage. Zur stärksten Kraft in Wallonien stiegen vielmehr die Liberalen auf – und deren Programm verträgt sich bestens mit dem Programm von Bart De Wevers flämischen Nationalisten. Mit diesen beiden Parteien als Basis lässt sich eigentlich eine starke Regierung schmieden.

Ein vermeintlich lächerliches Detail bremst die Verhandlungen

Wahlsieger De Wever holte zusätzlich zwei Mitte-Parteien aus beiden Landesteilen an den Verhandlungstisch sowie als fünfte Kraft die flämischen Sozialdemokraten. Eine solide Mehrheit scheinbar, ihr gemeinsames Ziel: Der hoch verschuldete belgische Staat soll modernisiert, die lahmende Wirtschaft entfesselt werden. In belgischen Medien machte sich die Hoffnung breit, die Lähmung der belgischen Politik könnte überwunden werden. Doch nun stocken die Verhandlungen wegen eines vermeintlich lächerlichen Details: einer Kapitalertragsteuer, der sich die Liberalen kategorisch verweigern.

Es wäre ein Zeichen des Aufbruchs und auch des Zusammenhalts, würde Bart De Wever die belgische Regierung anführen – ein flämischer Nationalist, der vor Jahren noch militant für die Loslösung Flanderns aus Belgien kämpfte. Er leitete die Koalitionsverhandlungen offenbar überaus umsichtig und konziliant. Die schlechten Nachrichten aus Brüssel befeuern in Flandern alte Ressentiments gegen Wallonien, gegen den belgischen Staat und das Königshaus als dessen Symbol: Braucht man wirklich diesen Monarchen im kostspieligen Dauerflugmodus?

König Philippe flog am Donnerstagabend klugerweise nicht zurück auf die Île d’Yeu. Sein Ziel: Arizona. Um zu retten, was zu retten ist, empfing Philippe am Freitag nacheinander die Chefs der fünf an den Verhandlungen beteiligten Parteien zum Einzelgespräch – und ernannte hinterher Max Prévot, Chef der wallonischen „Engagés“, zum Mediator. Er soll ihm am 2. September Bericht erstatten.