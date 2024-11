Von Josef Kelnberger, Brüssel

Man stelle sich vor, ein deutscher SPD-Vorsitzender würde sich morgens um sechs in einer Bar volltrunken mit Polizisten anlegen. Er würde den Beamten, die für Ruhe sorgen wollen, entgegenhalten, sie sollten sich gefälligst mit ihren Schlagstöcken um die wirklich wichtigen Dinge kümmern – nämlich darum, Sinti und Roma in die Schranken zu weisen. Im Polizeibericht würden dann Wörter wie „brauner Abschaum“ stehen. Würde sich so ein SPD-Vorsitzender jemals wieder um die Regierungsbildung kümmern? Sicher nicht. In Belgien ist das kein Problem.