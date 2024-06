Von Josef Kelnberger, Brüssel

Es ist ein politisches Zeichen, wenn ein Fußballspiel mit israelischer Beteiligung nicht in Brüssel stattfinden kann. Die belgische Hauptstadt gilt wegen der vielen EU-Institutionen, die hier angesiedelt sind, auch als inoffizielle Hauptstadt der Europäischen Union. Deshalb wird in den hitzigen Debatten rund um den Nahostkonflikt diese Nachricht auch als europäische Botschaft an den Staat Israel interpretiert werden: Die Stadt sieht sich außerstande, das für den 6. September anberaumte Länderspiel der europäischen Nations League zwischen Belgien und Israel auszurichten. Offizieller Grund sind Sicherheitsbedenken.