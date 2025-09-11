Der Innenminister spricht wegen der vielen Schießereien in der belgischen Hauptstadt von „Krieg“ und bereitet einen Notfallplan vor.

Von Josef Kelnberger, Brüssel

Schon bald könnten belgische Soldaten auf den Straßen von Brüssel patrouillieren, um die Drogenkriminalität in der belgischen Hauptstadt einzudämmen. Die nationale Regierung arbeite an einem Gesetz, das den rechtlichen Rahmen dafür schafft, teilte Innenminister Bernard Quintin mit. „Die Armee hat die Aufgabe, die Integrität des Staatsgebiets zu schützen“, sagte er gegenüber der Zeitung De Standaard. „In der Regel tun sie dies außerhalb unserer Grenzen, aber der Krieg gegen die Drogenkriminalität fällt ebenfalls unter die Integrität des Staatsgebiets.“