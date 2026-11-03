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Regierungskrise in BelgienJetzt braucht der Monarchie-Gegner Hilfe vom König

Lesezeit: 3 Min.

Freunde wider Erwarten? Der belgische Premier Bart De Wever, ein erklärter Monarchie-Gegner, kommt offenbar gut mit  König Philippe aus.
Freunde wider Erwarten? Der belgische Premier Bart De Wever, ein erklärter Monarchie-Gegner, kommt offenbar gut mit  König Philippe aus.
Philip Reynaers/IMAGO/Photo News

Ungewöhnliche Partnerschaft: Belgiens Regierungschef Bart De Wever lehnt die Monarchie eigentlich ab. Nun kommt ihm im politischen Überlebenskampf ausgerechnet König Philippe zu Hilfe.

Von Josef Kelnberger, München

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Bundeskanzler Friedrich Merz kann ein Lied davon singen, welch ausgebuffter Politiker der belgische Regierungschef Bart De Wever ist. Im Dezember vergangenen Jahres zerstörte der Belgier in einer Nachtsitzung der europäischen Staats- und Regierungschefs den Plan von Merz, die in Belgien eingefrorenen russischen Vermögen für die Finanzierung der Ukraine zu verwenden. De Wever schloss Bündnisse hinter dem Rücken des Kanzlers und führte den Deutschen vor wie einen politischen Anfänger.

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