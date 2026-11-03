Bundeskanzler Friedrich Merz kann ein Lied davon singen, welch ausgebuffter Politiker der belgische Regierungschef Bart De Wever ist. Im Dezember vergangenen Jahres zerstörte der Belgier in einer Nachtsitzung der europäischen Staats- und Regierungschefs den Plan von Merz, die in Belgien eingefrorenen russischen Vermögen für die Finanzierung der Ukraine zu verwenden. De Wever schloss Bündnisse hinter dem Rücken des Kanzlers und führte den Deutschen vor wie einen politischen Anfänger.