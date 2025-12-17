Zum Hauptinhalt springen

Bart De WeverEr muss zustimmen, damit Kiew die russischen Milliarden bekommt

Lesezeit: 2 Min.

Das Vorhaben, die Ukraine mit dem eingefrorenen russischen Staatsvermögen zu finanzieren, hält De Wever für politisch falsch, rechtlich fragwürdig und gefährlich für Belgien.
Das Vorhaben, die Ukraine mit dem eingefrorenen russischen Staatsvermögen zu finanzieren, hält De Wever für politisch falsch, rechtlich fragwürdig und gefährlich für Belgien. (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

Belgiens Premierminister reizt die EU mit seinem Widerstand gegen den Ukraine-Plan. Aber zu Hause wird jetzt ausgerechnet ein flämischer Separatist zum Helden der Nation. Porträt eines unterschätzten Politikers.

Von Josef Kelnberger

An diesem Donnerstagmorgen wird Premierminister Bart De Wever vor das belgische Parlament treten, und vermutlich wird Historisches geschehen: Abgeordnete aus allen Fraktionen werden sich solidarisch mit ihm zeigen – egal, ob sie politisch links oder rechts verortet sind, ob sie Flämisch oder Französisch sprechen. Es wird vereinzelt Kritik geben, aber im Grundsatz werden sie dem Premier den Rücken stärken: De Wever soll bei dem um 10 Uhr beginnenden Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs die nationalen Interessen mit Zähnen und Klauen verteidigen.

