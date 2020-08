Nach der Festnahme mutmaßlicher russischer Söldner vor der Präsidentenwahl in Belarus zweifelt Staatschef Alexander Lukaschenko an der Durchreise-Darstellung des Kremls. "Es ist klar, dass diese Gruppe andere Ziele hatte", sagte er der Staatsagentur Belta zufolge. "Es gab gar kein Istanbul." Weiter sagte Lukaschenko: "Soweit ich weiß, ist dies nur die erste Gruppe von 180 oder 200 Personen, die nach Belarus versetzt werden sollte." Laut Kreml sollen die 33 Männer auf der Durchreise gewesen sein. Ihr Aufenthalt in Belarus habe nichts mit dem Land selbst zu tun. Die am Mittwoch festgenommenen Männer sollen den Behörden in Minsk zufolge der russischen Söldner-Gruppe "Wagner" angehören, was sich nicht überprüfen lässt. Ihnen werfen die Behörden in dem autoritär regierten Land vor, vor der Wahl am Sonntag Unruhe in Belarus stiften zu wollen. Beobachter schlossen aber auch ein Wahlkampfmanöver Lukaschenkos nicht aus.