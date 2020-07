Von Frank Nienhuysen

Die Leitung des Erholungshotels schöpfte Verdacht: Junge russische Männer, die keinen Alkohol trinken, nicht ausgehen, militärähnliche Klamotten tragen und auch noch "aufmerksam die Umgebung erkunden". Dies sei "nicht charakteristisch für russische Touristen". Es war eine Einschätzung mit spektakulären Folgen. Am Mittwoch nahmen Sicherheitskräfte in Belarus (Weißrussland, siehe Kasten unten) in der Nähe von Minsk 33 Menschen fest, die nach Angaben des belarussischen Geheimdienstchefs Kämpfer der privaten russischen Söldnergruppe Wagner sein sollen. Am Donnerstag erklärte der Leiter des belarussischen Sicherheitsrates, Andrej Rawkow, die Festgenommenen würden der Vorbereitungen von Massenunruhen verdächtigt. Bis zu 200 weitere Kämpfer würden sich noch in Belarus aufhalten, nach ihnen werde gesucht.

Lukaschenko verharmloste die Pandemie und sorgte damit für Unverständnis in der Bevölkerung

Eineinhalb Wochen vor der Präsidentenwahl verschärft sich die Lage, womöglich auch mit dem Nachbarn Russland. Präsident Alexander Lukaschenko, der am 9. August zum sechsten Mal gewählt werden will und sich gegen sinkende Beliebtheitswerte stemmt, hatte schon mehrmals gewarnt, dass es eine Einflussnahme aus dem Ausland gebe. Nach der Festnahme seines wichtigsten Herausforderers, Viktor Babariko, sprach er von einem verhinderten Staatsstreich und von "Strippenziehern" in Moskau. Als nun die mehr als dreißig Russen festgenommen wurden, war in der staatlichen Nachrichtenagentur Belta die Rede von Versuchen, "die Lage während des Wahlkampfes zu destabilisieren".

Detailansicht öffnen Alexander Lukaschenko will zum sechsten Mal Präsident werden. (Foto: Nikolai Petrov/AP)

Am Donnerstagmorgen mussten alle Präsidentschaftskandidaten bei der zentralen Wahlkommission erscheinen. Einige Beobachter mutmaßten bereits, Lukaschenko könne die Festnahme der Kämpfer zum Vorwand nehmen, die Präsidentenwahl zu verschieben. Stattdessen wurde den Bewerbern erklärt, dass die Sicherheitsmaßnahmen aus Sorge vor Provokationen von jetzt an verschärft werden. Auf die Frage eines Kandidaten, ob womöglich am Wahltag das Internet gesperrt werde, antwortete Rawkow vom Sicherheitsrat nach einem Bericht der Zeitung Nascha Niwa: "Eine solche Variante ist nicht ausgeschlossen, falls es eine Gefahr gibt."

Warum Weißrussland nun Belarus heißt Am 9. August findet die Präsidentschaftswahl in einem Land statt, das auch die Süddeutsche Zeitung bisher als Weißrussland bezeichnet hat. Offiziell nennt sich der Staat, der nach dem Ende der Sowjetunion 1991 unabhängig geworden ist, Republik Belarus. "Bela" bedeutet "weiß", und "rus" leitet sich von jenem früheren osteuropäischen Herrschaftsgebiet ab, das als Kiewer Rus bekannt war und das auch als Wiege Russlands sowie der Ukraine gilt. In der englischen Sprache wird das Land als Belarus bezeichnet, im deutschsprachigen Raum aber hat sich lange der Begriff Weißrussland gehalten. Das Auswärtige Amt in Berlin, an deren Länderbezeichnungen sich auch die deutschen Medien orientieren, benutzt allerdings schon seit Jahren den Begriff Republik Belarus, oder kurz: Belarus. Dies gilt auch für zahlreiche Organisationen und Institutionen wie beispielsweise die Konrad-Adenauer-Stiftung, deutsche Universitäten, die Stiftung Wissenschaft und Politik, die deutsch-belarussische Gesellschaft oder das Goethe-Institut in Minsk. Seit geraumer Zeit verwenden immer mehr deutschsprachige Medien ebenfalls den Namen Belarus, darunter die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF, Zeitungen wie die FAZ und Die Zeit sowie die meisten Nachrichtenagenturen, allen voran die Deutsche Presse-Agentur (dpa), AP sowie KNA, deren Dienste auch die SZ nutzt. Die SZ schließt sich nun dieser Entwicklung an und wird von nun an Belarus statt Weißrussland schreiben; Weißrussinnen und Weißrussen sind künftig Belarussinnen und Belarussen. SZ

Für Lukaschenko ist die Lage derzeit deutlich schwieriger als noch bei der Wahl vor fünf Jahren. Die Pandemie hatte er verharmlost und so viel Unverständnis in der Bevölkerung ausgelöst. Zugleich hat Belarus mit einer schwierigen Wirtschaftslage zu kämpfen. Viele Belarussen wünschen sich Veränderungen, zwei Präsidentschaftsbewerber sind jedoch inhaftiert worden. Regierungskritiker setzen deshalb nun ihre Hoffnungen auf die Kandidatin Swetlana Tichanowskaja, die für ihren inhaftierten Mann eingesprungen ist.

Die EU, mit der sich das Verhältnis in den vergangenen Jahren verbessert hatte, rief Minsk zu einer fairen Wahl auf. Zugleich verschlechterten sich die Beziehungen zwischen Belarus und Russland wegen eines Streits um eine Integration. Zur Festnahme der 33 Russen sagte der Kreml, die Anschuldigungen seien "nichts als Andeutungen".