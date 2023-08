Die Kämpfer der russischen Söldnertruppe Wagner erhalten laut dem belarussischen Oppositionellen Pawel Latuschko neue Reisepässe von der Regierung in Minsk. Es seien echte Dokumente mit neuen Namen, sagte der frühere Kulturminister von Belarus am Montag der polnischen Agentur PAP. Mit diesen könnten die Wagner-Kämpfer etwa in die EU einreisen und Terroranschläge verüben, so der Politiker, der im Exil lebt. Nach dem gescheitertenAufstand der Wagner-Armee im Juni gegen Moskaus Militärführung gingen viele Kämpfer auf Einladung des Machthabers Alexander Lukaschenko nach Belarus. Söldnerchef Jewgeni Prigoschin starb vergangene Woche bei einem Absturzin Russland. Latuschko zufolge sind Tausende Wagner-Kämpfer in Belarus, Machthaber Lukaschenko wolle die Wagner-Kämpfer zwar gerne im Land behalten, habe dafür jedoch keine ausreichenden Mittel, sagte Lautschko weiter. Mehrere Hundert hätten bereits Verträge mit dem Verteidigungsministerium. Die Wagner-Gruppe warb viele Kämpfer in russischen Gefängnissen an. Sie könnten in Spezialeinheiten der belarussischen Armee dazu eingesetzt werden, Probleme an der Grenze zu schaffen und mit illegalen Migranten zusammenzuarbeiten, die jeden Tag die Grenzen von Polen, Litauen und Lettland attackieren", sagte Latuschko.