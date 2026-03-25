Um zehn Uhr morgens kamen zwei Polizisten in die Haftzelle, sie gaben Walianzin Stefanowitsch drei Minuten Zeit, um zu packen. Viele Sachen hat man ja nicht als Gefangener in Belarus. Sie stülpten ihm eine Kapuze über und brachten ihn vom Provinzgefängnis in die Hauptstadt Minsk. Dort bekam er neue Turnschuhe. Und rasieren musste er sich, anständig sollte er aussehen bei seiner Freilassung. So erzählte er es dem belarussischen Exilsender Belsat. Am 19. März wurde Stefanowitsch, Mitarbeiter der belarussischen Menschenrechtsorganisation Wiasna (Frühling), außer Landes nach Litauen gebracht.
BelarusTrump lässt lockern, Lukaschenko lässt frei
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In Belarus kommen 250 politische Gefangene frei, dafür streichen die USA Sanktionen. Der mit Putin verbündete Diktator Lukaschenko erhofft noch mehr. Seine Gegnerin Swetlana Tichanowskaja kritisiert den Handel und appelliert an die EU.
Von Frank Nienhuysen
Belarus:Zusammen gegen den Diktator
Als Sergej Tichanowskij vor fünf Jahren vom Lukaschenko-Regime eingesperrt wurde, begann der Aufstieg von Swetlana Tichanowskaja als Politikerin. Jetzt ist er wieder ein freier Mann, aber die Welt ist eine andere als damals. Und seine Frau auch.
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