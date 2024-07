Von Silke Bigalke, Moskau

Der Gefangene sitzt in einer Zelle, die Kamera filmt ihn durch die Gitterstäbe. Der Mann spricht vom „größten Fehler seines Lebens“, er fleht, er weint. Verurteilte vor die Kamera zu zwingen ist ein wiederkehrendes Propagandamittel in Belarus. Doch dieser Gefangene ist ein Deutscher: Rico K. aus Berlin wurde in Minsk zum Tode verurteilt.