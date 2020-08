Die ins Exil nach Litauen geflüchtete belarussische Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja hat dem EU-Parlament für dessen Unterstützung im Kampf für Neuwahlen gedankt - zugleich aber bekräftigt, dass es gelte, das Recht der Belarussen auf Selbstbestimmung zu respektieren. Die "friedliche Revolution" in ihrem Land sei weder für oder gegen Russland gerichtet, noch für oder gegen die EU. Es handele sich schlicht um eine "demokratische Revolution", sagte sie in einer Videobotschaft vor dem Auswärtigen Ausschuss des EU-Parlaments, der in Brüssel am Dienstag zu einer Sondersitzung zusammenkam. Wegen der anhaltenden Proteste in dem Land nach der umstrittenen Präsidentenwahl haben sich die Staats- und Regierungschefs der EU geeinigt, Sanktionen gegen jene zu verhängen, die für Wahlfälschungen und Gewalt gegen Demonstranten in dem Land verantwortlich sind. Der Auswärtige Dienst der EU wurde beauftragt, eine Liste möglicher Zielpersonen für solche Sanktionen auszuarbeiten. Die Entscheidung über die Liste solle "sehr, sehr bald" fallen, sagte die Generalsekretärin des Dienstes, Helga Schmid, die ebenfalls an der Sitzung teilnahm. Die Außenminister der EU werden Ende der Woche bei einem informellen Treffen in Berlin über das Thema diskutieren. Auch Schmid bekräftigte, dass der Streit um die Zukunft von Belarus kein geopolitischer sei: "Es geht nicht um eine Entscheidung zwischen dem Westen oder Russland. Das müssen wir bei der europäischen Reaktion berücksichtigen", sagte sie.

Der Vorsitzende des Ausschusses, David McAllister, sicherte Tichanowskaja nach ihrem Redebeitrag weitere Unterstützung zu. "Wir wünschen Ihnen alle Kraft und Ausdauer für den Kampf für die Demokratie und die Achtung der Menschenrechte und Freiheiten in Ihrem Land", sagte der CDU-Politiker. "Seien Sie versichert, dass wir die Entwicklungen weiterhin genau verfolgen und die Unterstützung anbieten werden, die Ihre Nation in dieser herausfordernden Zeit benötigt."