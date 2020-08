Die belarussische Oppositionsführerin meldet sich in einer Videobotschaft aus dem Exil - und appelliert an den Sicherheitsapparat von Lukaschenko. In den Staatsbetrieben beginnen neue Streiks.

Die belarussische Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja hat ihre Bereitschaft signalisiert, sich aktiv in einer führenden Position für einen Wandel in dem Land einzusetzen. "Ich bin bereit, die Verantwortung für die nationale Führung in Belarus zu übernehmen", sagte sie in einer von Litauen aus verbreiteten Videoansprache. Zugleich sprach sie sich dafür aus, den rechtlichen Rahmen für eine neue und faire Wahl zu schaffen.

An den Sicherheitsapparat ihres Heimatlandes appellierte sie, sich von der Regierung von Präsident Alexander Lukaschenko zu lösen und die Seiten zu wechseln. Ihr früheres Verhalten werde vergeben, wenn sie dies jetzt täten, sagte sie in Richtung der Sicherheitskräfte, brutal gegen die Demonstrationen in dem Land vorgehen.

Die Präsidentschaftskandidatin Tichanowskaja war nach der Wahl am vorvergangenen Wochenende Angaben ihres Teams zufolge nach Drohungen der Behörden nach Litauen ausgereist. Ihr Mann ist als Oppositioneller seit Längerem in Belarus in Haft. Seit der umstrittenen Wahl kommt es in Belarus zu massiven Protesten, auf die Lukaschenko-Regierung zunächst mit brutaler Härte reagierte. Tausende Menschen wurden festgenommen, bei Freilassungen gegen Ende der Woche berichteten viele von ihnen über Folter in den Gefängnissen.

Zudem waren bei den Demonstrationen mindestens zwei Menschen gestorben. Sie wurden am Wochenende unter großer Anteilnahme der Bürger beerdigt. Die genauen Todesursachen bei beiden Männern sind unklar. Zudem werden Medien zufolge rund 80 Menschen vermisst. Nach Darstellung der Oppositionellen Maria Kolesnikowa befinden sich noch immer 4000 Menschen in Haft. Am Wochenende waren ins Minsk und anderen Städten erneut Hunderttausende Menschen auf die Straßen gegangen. Die Polizei schritt - anders als in der vergangenen Woche - nicht mehr ein.

Aufruf zu flächendeckenden Streiks

Zu Beginn der neuen Arbeitswoche haben nun die Lukaschenko-Gegner erneut zu flächendeckenden Streiks in den Staatsbetrieben aufgerufen. Die Arbeitsniederlegungen sollen die Basis für den Machtapparat brechen - die staatlichen Betriebe gelten in der Ex-Sowjetrepublik als elementar für das Funktionieren des Staates. Am Morgen begannen bereits erste Streiks.

Gegner von Staatschef Lukaschenko kündigten zudem an, an diesem Montag Strafanzeigen wegen der Polizeigewalt zu stellen. Die Sicherheitskräfte müssten für die brutalen Misshandlungen von Demonstranten und Gefangenen zur Verantwortung gezogen werden, sagte die Oppositionelle Kolesnikowa.

Unterstützung bekommen die Protestierenden weiterhin aus dem Ausland. Der französische Präsident Emmanuel Macron schrieb bei Twitter, die EU müsse sich weiterhin für die Hunderttausenden Belarussen einsetzen, die friedlich für die Achtung ihrer Rechte, Freiheit und Souveränität protestieren.

In Deutschland bezeichnete Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz Lukaschenko als einen "schlimmen Diktator" und sprach sich für dessen Rückzug aus. "Ich glaube, dass wer auf diese Art und Weise mit seinem Volk umgeht, jede Legitimation für die Regierung des Landes verloren hat", sagte Scholz. Die Entscheidung darüber müsse aber Belarus selber treffen. Die Möglichkeit, die die EU hier habe, sei, dass sie "in der Sache entschieden" sei.