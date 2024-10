Von Frank Nienhuysen, Berlin

Ihren Mann hat Swetlana Tichanowskaja immer dabei. Vor zwei Jahren lag sein Porträtfoto noch etwas versteckt in der Innenseite ihrer Mappe, jetzt füllt es die ganze Coverseite. Sergej Tichanowskij in Schwarz-Weiß, freundliche Augen, kurzes Haar, gestutzter Vollbart. Vor mehr als vier Jahren ließ Diktator Alexander Lukaschenko den belarussischen Blogger vor der Präsidentenwahl verhaften. Tichanowskij wollte gegen Lukaschenko antreten. Dann sprang seine Frau Swetlana ein und gewann höchstwahrscheinlich die gefälschte Abstimmung, ehe sie ins Exil getrieben wurde. Die Oppositionsführerin, vor zwei Jahren mit dem Karlspreis ausgezeichnet, erscheint in Berlin im schwarzen Nadelstreifenkleid, am Handgelenk das weiß-rot-weiße Oppositionsbändchen. Die 42-Jährige kämpft in schwerer Zeit gegen das Vergessen.