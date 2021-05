Der Vorfall, der die Spitzen der EU in Aufruhr bringt, ereignet sich am Sonntagvormittag. Die belarussische Regierung lässt ein Militärjet aufsteigen und zwingt ein Ryanair-Passagierflugzeug zur Landung. In der Maschine, die von Athen in die litauische Hauptstadt Vilnius unterwegs ist, sitzt Roman Protassewitsch. Kaum am Boden wird er festgenommen.

Protassewitsch ist Blogger und gilt als Gegner von Alexander Lukaschenko. Der belarussische Diktator regiert seit 1994 und wurde im vergangenen August - unter dem Verdacht der Wahlfälschung - im Amt bestätigt, was Massenproteste oppositioneller Gruppen nach sich zog. Menschenrechtsgruppen zufolge nahmen die Behörden seitdem etwa 35 000 Personen fest und eröffneten mehr als 1000 Gerichtsverfahren gegen Protestteilnehmer. Protassewitschs Telegram-Kanal ist seit Beginn der Proteste einer der wichtigsten Informationsquellen der Opposition.

Als Vorwand für die erzwungene Landung wurde von der belarussischen Regierung offenbar behauptet, es bestehe der Verdacht, dass sich explosive Stoffe an Bord befänden. Derartige Stoffe seien jedoch nicht gefunden worden, hieß es am Abend. Die Behörden hätten daraufhin genehmigt, dass das Flugzeug nach etwa fünf Stunden am Boden wieder zusammen mit Passagieren und Crew starten könne.

Vizekanzler Olaf Scholz sagte am Sonntag: "Die Europäische Union wird Konsequenzen ziehen müssen gegen den weißrussischen Diktator Lukaschenko und sein Regime." Die Vorgänge seien ein "gravierender Eingriff in den zivilen Luftverkehr in Europa," erklärte der SPD-Kanzlerkandidat. "Ein solcher Akt verstößt gegen internationales Recht und kann nicht unbeantwortet bleiben."

"Es ist absolut inakzeptabel, den Ryanair-Flug von Athen nach Vilnius zu zwingen, in Minsk zu landen", schrieb EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Sonntag auf Twitter. Alle Passagiere müssten in der Lage sein, ihre Reise nach Vilnius unverzüglich fortzusetzen, und ihre Sicherheit müsse sichergestellt werden. Verletzungen der internationalen Luftverkehrsregeln müssten Konsequenzen haben.

Am Montag beginnt ein EU-Sondergipfel

EU-Ratschef Charles Michel schrieb auf Twitter, es müsse Untersuchungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation geben. Michel zeigte sich besorgt über die Berichte und forderte die belarussischen Behörden dazu auf, alle Passagiere unverzüglich freizulassen. Offen ließ er, ob und in welcher Form das Thema beim EU-Sondergipfel am Montagabend diskutiert werden könne. Am Montag beginnt in Brüssel ein EU-Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs.

Auch CDU-Chef Armin Laschet will, dass dort über den Vorfall diskutiert wird. "Wenn Belarus die Freiheit der zivilen Luftfahrt bei einem Flug zwischen zwei Mitgliedsstaaten der Europäische Union bedroht, muss sich der Europäische Rat mit Konsequenzen befassen", schrieb der Kanzlerkandidat der Union am Sonntagabend bei Twitter. Das Auswärtige Amt in Berlin forderte ebenfalls eine Erklärung.

Fluggäste und Crew des Ryanair-Fluges seien auf ihrem Weg von Athen nach Vilnius in Gefahr gebracht worden, erklärte Litauens Ministerpräsidentin Ingrida Simonyte auf Twitter. Außenminister Gabrielius Landsbergis schrieb, es seien beunruhigende Nachrichten, dass der Ryanair-Flug zur Landung in Minsk gezwungen worden sei. Seinen Angaben zufolge befanden sich 171 Passagiere an Bord, zu 149 davon habe man Informationen. Unter diesen seien überwiegend Litauer, aber auch drei deutsche Staatsbürger sowie mehrere Menschen aus anderen EU-Staaten.

Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja erklärte, Belarus habe für die Festnahme des Journalisten Protasewitsch die Sicherheit der Passagiere und der Zivilluftfahrt aufs Spiel gesetzt.