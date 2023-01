Verstärkte Kontakte von Moskau und Minsk, gemeinsame Manöver, noch mehr russische Soldaten in Lukaschenkos Land: Schickt der belarussische Diktator sein Militär doch in den Ukraine-Krieg?

Von Silke Bigalke, Moskau

Ein Zelt mit sauberen Stockbetten, in der Mitte bollert ein Holzofen, "schön bei Ihnen", stellt Alexander Lukaschenko fest. Der belarussische Machthaber hat kürzlich die russischen Truppen besucht - aber nicht in Russland, sondern im Westen von Belarus. Womit sich die Frage stellt, wer da eigentlich bei wem zu Gast war.

Schließlich sollte Lukaschenkos Auftritt wohl nicht nur den engen Schulterschluss mit Moskau demonstrieren. Der Machthaber, von Kameras der Staatsmedien begleitet, wollte auch zeigen, wie gut es den russischen Soldaten bei ihren Gastgebern geht. Er habe früher als Wehrdienstleistender gefroren, erzählt er im Zelt, schrecklicher Frost, keine Betten, aber hier sei der Ofen wirklich gut. Die oft mangelhafte Ausrüstung der russischen Truppen ist Dauerthema, seitdem Putin den Krieg gegen die Ukraine begann.

Die gemeinsame "regionale Kampfgruppe" nimmt Form an

Seit Monaten gibt es Spekulationen darüber, der Kreml könnte Lukaschenko dazu zwingen, belarussische Soldaten in die Ukraine zu schicken. Der Machthaber in Minsk betont zwar, sein Land sei nicht am Krieg beteiligt. Gleichzeitig unterstützt er Putins Feldzug nicht nur verbal, sondern beherbergte von Anfang an russische Soldaten, stellt sein Territorium in den Kriegsdienst.

Seit Wochen nun verdichten sich nicht nur Warnungen vor einer direkten belarussischen Beteiligung, sondern auch der Kontakt zwischen Moskau und Minsk. Mitte Dezember besuchte Putin Lukaschenko in der belarussischen Hauptstadt. "Wissen Sie, wir beide sind Co-Aggressoren, die gefährlichsten und toxischsten Menschen auf dem Planeten", scherzte dieser an Putin gewandt.

Die Truppen, die Lukaschenko nun inspizierte, sind Teil einer gemeinsamen "regionalen Kampfgruppe", die er bereits im Oktober angekündigt hatte. Damals besuchte er Putin in Sankt Petersburg, der russische Präsident feierte seinen 70. Geburtstag auf einem inoffiziellen Gipfel mit seinen Verbündeten aus früheren Sowjetstaaten.

Zum Geburtstag ein Traktor für den Kremlchef und eine wichtige Zusage

Lukaschenko schenkte ihm einen Traktor und offenbar die Zusage, einen lang gefassten Plan Wirklichkeit werden zu lassen: Eine russisch-belarussische Militäreinheit. Die Idee stammt aus dem Unionsvertrag der beiden Länder und existierte bisher nur auf dem Papier.

Nun liefert sie der russischen Armee einen offiziellen Grund, Personal, Ausrüstung und Kampfflugzeuge nach Belarus zu schicken. Der Verteidigungsminister in Minsk sagte, er erwarte bis zu 9000 russische Soldaten. Die ersten kamen Mitte Oktober mit Zügen an, im Januar erklärte Minsk erneut, der Aufbau der Truppe dauere an, es kämen weitere russische Waffen und Truppen ins Land. Die gemeinsame Kampfeinheit solle "die Hitzköpfe im Westen abkühlen", sagte General Alexander Wolfowitsch, Sekretär des belarussischen Sicherheitsrates, am Freitag.

Detailansicht öffnen Als Kulturfreund zeigte sich Russlands Machthaber Wladimir Putin (re.) Ende Dezember während des Treffens mit Verbündeten in Sankt Petersburg: Hier mit Alexander Lukaschenko im Russischen Museum. (Foto: ALEXEJ DANITSCHEW/Sputnik/AFP)

Lukaschenko hatte den Schritt mit einer angeblichen Provokation durch die Nato begründet und mit ukrainischen Plänen, Belarus anzugreifen. Mit ähnlichen Scheinargumenten hatte Putin seinen Feldzug im Februar begonnen.

In Moskau wurde bisher wenig über die gemeinsame Militäreinheit gesprochen. Es sei nicht nötig, dass sie an der "Spezialoperation" in der Ukraine teilnehmen, sagte Andrej Kartapolow, der den Verteidigungsausschuss der Staatsduma leitet, im Oktober der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Der Einsatz der russischen Soldaten in Belarus diene allein dazu, "die Sorgen unserer belarussischen Brüder zu lindern".

Kritiker Lukaschenkos sehen die dauernde Anwesenheit russischer Truppen dagegen als weiteres Zeichen dafür, dass die Souveränität ihres Landes bröckelt. "Es ist schwer, Minsk oder Moskau beim Wort zu nehmen", schrieb der belarussische Politologe Artjom Schraibman in einer Analyse für das Carnegie Center.

Steht die Mobilmachung der Belrussen bevor?

Für Lukaschenko wäre es ein innenpolitisches Risiko, belarussische Soldaten in die Ukraine zu schicken. Der 68-Jährige hält sich seit den Protesten gegen ihn im August 2020 nur noch mit Putins Hilfe an der Macht. Mit einer Mobilmachung würde er neue Unruhen riskieren.

Trotzdem ließ er in den vergangenen Monaten offenbar die Papiere belarussischer Wehrpflichtiger prüfen. "Diese Arbeit ermöglichte es, unter den Bürgern die Information zu klären, die im Zusammenhang mit der sich abzeichnenden politisch-militärischen Situation erforderlich ist", schrieb das Verteidigungsministerium diese Woche in einer kryptisch Nachricht auf Telegram. Zuvor hatte der belarussische Exil-Oppositionelle Pawel Latuschko vor einer Mobilmachung gewarnt. "Lukaschenko bereitet sich auf Krieg vor", schrieb er auf Twitter. Handfeste Belege gibt es dafür bisher nicht.

Die russischen Truppen in Belarus bereiten sich laut dem Verteidigungsministerium Minsk nun auf gemeinsame Übungen vor. Am Mittwoch hieß es, die Luftwaffeneinheiten der neuen regionalen Einsatzgruppe seien einsatzbereit. Für die Luftwaffe ist nach belarussischen Angaben ein mehrwöchiges Training von Mitte Januar an geplant. Dabei sollen sämtliche Stützpunkte im Land genutzt werden.