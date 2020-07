Belarus beschuldigt einen dem Kreml verbundenen Militärdienstleister, 200 Kämpfer entsandt zu haben, um das Land vor den Präsidentschaftswahlen am 9. August zu destabilisieren. Bei diesen geht es um die Zukunft des Langzeit-Herrschers Alexander Lukaschenko. In der Nähe der belarussischen (weißrussischen) Hauptstadt Minsk habe die Polizei 32 Russen festgenommen, die Söldner der russischen Wagner-Gruppe seien, so berichtete der staatliche Nachrichtendienst Belta news am Mittwoch. Er berief sich dabei auf Angaben von Sicherheitsbehörden. Ein weitere Russe sei im Süden des Landes festgenommen worden. Die Russen hätten militärische Kleidung getragen und sich in "für Touristen untypischer Weise" verhalten. So hätten sie sich geweigert, Alkohol zu trinken, schrieb Belta news, und veröffentlichte auch Namen und Geburtsdaten der Festgenommenen.