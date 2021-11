Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich unmittelbar vor dem Beschluss neuer EU-Sanktionen gegen Belarus als Vermittler ins Gespräch gebracht. "Wir sind bereit, mit allen Mitteln zu helfen, wenn es an uns liegen sollte", sagte er in einem TV-Interview. An anderer Stelle des Interviews nahm er allerdings vor allem die deutsche Bundeskanzlerin in die Pflicht und äußerte die Erwartung, dass Angela Merkel mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko spricht. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bekräftigte in der Zeitung Le Journal du Dimanche, die EU-Außenminister würden diesen Montag Sanktionen gegen Belarus beschließen.

Polen meldete am Sonntag einen weiteren Zwischenfall an der Grenze zu Belarus. Demnach durchbrachen etwa 50 Migranten die Absperrungen und drangen auf polnisches Terrain vor. 22 irakische Bürger seien anschließend festgenommen worden. Außerdem berichtete die Polizei auf Twitter von einem weiteren Versuch eines gewaltsamen Grenzübertritts. Insgesamt habe es am Samstag 223 Versuche gegeben, die Grenze illegal zu überqueren, so der polnische Grenzschutz.