Nach Tausenden Festnahmen bei den Protesten in Belarus haben die Behörden in der Nacht zu Freitag überraschend mit der Freilassung inhaftierter Demonstranten begonnen. Vor dem Gefängnis Okrestina in der Hauptstadt Minsk nahmen Familien und Freunde zutiefst erleichtert ihre Angehörigen in Empfang. Viele berichteten von schweren Misshandlungen im Gefängnis und zeigten ihre Wunden.

Bis sechs Uhr morgens (Ortszeit) solle ein Großteil der bei Protesten in den vergangenen Tagen Festgenommenen wieder in Freiheit kommen, teilten die Behörden mit. Die Rede war von mehr als 1000 Gefangenen. Es handele sich um Menschen, die am Rande nicht genehmigter Proteste ohne Grund festgenommen worden seien, hieß es. Insgesamt waren allerdings sehr viel mehr Menschen festgesetzt worden, Schätzungen zufolge bis zu 7000.

Der langjährige Machthaber Alexander Lukaschenko hatte sich nach der Wahl am vergangenen Sonntag zum Sieger erklären lassen - zum sechsten Mal in Folge. Der seit 26 Jahren regierende Lukaschenko gilt als letzter "Diktator Europas". Nach offiziellen Angaben hatte er 80 Prozent der Stimmen erhalten, seine stärkste Konkurrentin nur zehn Prozent. Swetlana Tichanowskaja hatte sich einen Tag nach der Wahl ins benachbarte Litauen geflüchtet. Seit der Abstimmung hatte es jeden Tag Proteste in Belarus gegeben, die die Sicherheitskräfte mit teils brutaler Härte niederzuschlagen versuchten. Die Uniformierten gingen mit Schlagstöcken, Blendgranaten, Tränengas und Gummigeschossen gegen die Demonstranten vor. Mindestens zwei Demonstranten kamen ums Leben.

Die Freilassungen sind das erste Zeichen eines Einlenkens auf Seiten des belarussichen Machtapparates. Staatsmedien berichteten, dass Lukaschenko am Donnerstagabend selbst angewiesen habe, sich um die Lage der Gefangenen zu kümmern. Er reagiere damit auf Proteste von Arbeitskollektiven in den Staatsbetrieben der Ex-Sowjetrepublik. Innenminister Juri Karajew entschuldigte sich im Staatsfernsehen für die Festnahme vieler Unschuldiger. Bei Polizeieinsätzen gegen Massenproteste komme es auch zu versehentlichen Festnahmen, sagte er. "Als Kommandierender möchte ich die Verantwortung übernehmen und mich ehrlich auf menschliche Weise entschuldigen bei diesen Menschen", sagte er.

Auswärtiges Amt bestellt Botschafter ein

Die Demonstranten gehen davon aus, dass die Abstimmung massiv gefälscht wurde. Sie fordern eine neue Auszählung. Auch im Westen gibt es massive Zweifel am offiziellen Wahlausgang. Für diesen Freitag ist eine Sondersitzung der EU-Außenminister angesetzt, in der über mögliche Sanktionen beraten werden soll. Das Auswärtige Amt hatte am Donnerstag wegen des brutalen Vorgehens der belarussischen Polizei den Botschafter von Belarus, Denis Sidorenko, zu einem dringenden Gespräch gebeten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Ministerium in Berlin - zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet.

Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte zuvor bereits angekündigt, deutlich mehr Druck auf die Machthaber in Minsk ausüben zu wollen. Es sei vollkommen klar, dass das Vorgehen der Sicherheitskräfte in Belarus "im Europa des 21. Jahrhundert nicht akzeptabel ist". Er forderte die Führung in Minsk auf, sich an internationale Verpflichtungen zu halten.

Belarussen demonstrieren weiter

Trotz der vielen Festnahmen und des einschüchternden Verhaltens der Polizei waren die Proteste auch am Donnerstag weitergegangen. In mehreren Staatsbetrieben traten Mitarbeiter Berichten zufolge in den Streik. Auf Twitter kursierte ein Video von Arbeitern des belarussischen Fahrzeugherstellers Belaz, die mutmaßlich ihre Fabrik in Schodsina verlassen, um demonstrieren zu gehen. Der Ursprung des Videos lässt sich allerdings nicht nachvollziehen.

In mehreren Teilen der Hauptstadt Minsk versammelten sich große Gruppen und bildeten Menschenketten. Mehr als 100 Frauen trugen Blumen und Fotos von inhaftierten Protestierenden durch den Südwesten der Stadt. Dort hatten Polizisten noch in der Nacht zuvor Gummigeschosse auf Menschen abgefeuert, die auf Balkonen sangen und klatschten.

Lukaschenko selbst hatte die Demonstranten zuletzt als arbeitslose Ex-Kriminelle bezeichnet - und damit noch mehr Wut ausgelöst. Staatsmedien berichten seit Tagen, dass die Proteste aus dem Ausland gesteuert und die Menschen manipuliert seien. Am Donnerstag forderten kritische Journalisten von Staatsmedien in einem offenen Brief ein Ende dieser Lügen-Propaganda und kritisierten die Verunglimpfung friedlicher Bürger. Zuvor hatte es bereits Massenkündigungen gegeben.