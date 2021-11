Von Florian Hassel, Belgrad

Polens Regierung sucht nach einer Antwort auf eine dramatische Zuspitzung der Migrantenkrise an der Grenze zu Belarus. Dorthin werden übereinstimmenden Berichten und Bildern zufolge offenbar Tausende Migranten unter Mitwirkung belarussischer Sicherheitskräfte gebracht und zum gewaltsamen Grenzübertritt ermuntert.

Sowohl belarussische Medien wie Videos des polnischen Grenzschutzes zeigten, wie allein beim Grenzort Kuźnica nordöstlich von Białystok am Montag bis zu 2000 Migranten versuchten, einen Grenzzaum und Stacheldrahtbarrieren mit Stöcken, Bäumen oder Metallschneidern zu überwinden. Polnische Einheiten setzten Tränengas ein, um die Migranten daran zu hindern. Am Montagnachmittag aber durchschnitten Migranten eine letzte Stacheldrahtbarriere. Der unabhängige belarussische Journalist Tadeusz Giczan zeigte, wie die Migranten "Germany! Germany" skandierten. Polnische Einheiten formten eine Kette, ein Hubschrauber flog über der Szene, deren weiterer Fortgang zunächst ungewiss blieb.

Giczan berichtete bereits am Sonntag, in der belarussischen Hauptstadt Minsk - Angelpunkt der Migranten auf dem Weg nach Polen - hätten sich offenbar Tausende Migranten auf den Weg gemacht, um gewaltsam die Grenze zu Polen zu stürmen. Der belarussische Oppositionelle Franak Viaczorka berichtete, ein bewaffneter Konvoi begleite den Migrantenzug an die Grenze. Der belarussische Infodienst Nexta schätzte, dort warteten aktuell 3000 Migranten - dies deckt sich mit Angaben des polnischen Regierungssprechers. Journalist Gicuan zeigte, wie bewaffnete belarussische Uniformierte in einem Waldgebiet Migranten an den Zaun zu Polen bringen. Belarussische Einheiten sind auch auf einem Video des polnischen Verteidigungsministeriums bei Kuźnica zu sehen.

Etlichen Tausend Migranten ist die Überquerung bereits geglückt

In Warschau trafen sich Präsident Andrzej Duda, Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und Polens faktischer Regierungschef Jarosław Kaczyński mit den Ministern für Inneres und Verteidigung sowie den Geheimdienstchefs. Polen hat an der gut 400 Kilometer langen Grenze zusätzlich zu Tausenden Grenzschützern und Polizisten mehr als 12 000 Soldaten eingesetzt. Verteidigungsminister Mariusz Błasczak zufolge sei Polen "auf die Verteidigung der polnischen Grenze vorbereitet", doch etlichen Tausend Migranten ist die illegale Überquerung der Grenze geglückt. Dem belarussischen Oppositionspolitiker Viaczorka zufolge seien pro Woche 50 weitere Flüge nach Minsk allein aus dem Nahen Osten geplant. In Moskau erklärte die Sprecherin des Außenministeriums: "Warschau hat sich aktiv an der Zerstörung des Irak beteiligt. Mehr als 2000 polnische Soldaten sind in diesen souveränen Staat eingedrungen, um Demokratie aufzubauen. Warum nicht mindestens ebenso viele dankbare Iraker akzeptieren?"

Polens Oppositionspolitiker Robert Biedron erklärte, die Krise sei verstärkt worden, weil Polen nicht mit internationalen Organisationen zusammenarbeite. Die EU bot Polen bereits vor Monaten die Entsendung von Einheiten der EU-Grenzschutzeinheit Frontex an. Dem Regierungssprecher zufolge will Warschau nun die Nato konsultieren.