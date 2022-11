Von Silke Bigalke, Moskau

Bisher weiß niemand, warum Maria Kolesnikowa auf der Intensivstation liegt. Ihre Angehörigen und Unterstützer wissen nur, wo sie vorher war: allein in einer Strafzelle im belarussischen Gomel. Elf Jahre muss sie absitzen, Kolesnikowa gehört zu den bekanntesten politischen Gefangenen in Belarus. Ihr war immer wichtig, auch hinter Gittern noch Zuversicht auszustrahlen. Während des Gerichtsprozesses im vergangenen Jahr tanzte sie für die Kameras, formte mit ihren Händen ein Herz, ihr Markenzeichen. Doch nach dem Urteil nahmen die Informationen über sie ab.

Kolesnikowa sei am Montag operiert worden, konnte man am Dienstag im Telegram-Kanal von Wiktar Babaryka lesen. Der belarussische Oppositionelle ist mit Kolesnikowa verbündet und sitzt wie sie im Gefängnis. "Jetzt befindet sie sich in einem stabilen, ernsten Zustand mit Besserung. Morgen soll sie in die chirurgische Abteilung verlegt werden", schrieb Babariko. Ob dies am Mittwoch tatsächlich passiert ist, oder Kolesnikowa weiterhin auf der Intensivstation liegt, ist unklar.

Ihre Schwester pocht auf ihr Recht, die Wahrheit zu erfahren

Der Telegram-Kanal wird von Babaryka Team betrieben, das auch ein Zitat von Maria Kolesnikowas Schwester veröffentlichte: "Wir haben das Recht, die Wahrheit über ihren Gesundheitszustand zu erfahren", stellt sie fest, "die Gründe für ihre Einweisung ins Krankenhaus und die Bedingungen in der Einzelzelle, in der sie die letzten Tage verbracht hat."

Von der Strafzelle in Gomel hatte Maria Kolesnikowas Anwalt bereits vergangene Woche erfahren. Dort herrschen noch härtere Bedingungen als in den üblichen Zellen, sie sind oft kälter und enger, die Ausstattung noch karger. Ihr Anwalt habe in dieser Zeit mehrfach vergeblich versucht, mit Kolesnikowa zu sprechen oder wenigstens zu erfahren, wie es ihr geht, ob sie misshandelt wurde, heißt es in Babaryka Telegram-Kanal. Die seit September 2020 gefangen gehaltene Bürgerrechtlerin sei in den Tagen vor der Strafzelle mehrfach diszipliniert worden. Angeblich war sie während der Arbeitszeit am falschen Ort und habe sich "unhöflich" benommen.

Schon die Begründung für ihre Haftstrafe war absurd: Das Regime warf Kolesnikowa vor, sich zur illegalen Machtergreifung verschworen, eine extremistische Gruppierung gegründet und zu Aktionen aufgerufen zu haben, die die nationale Sicherheit gefährden. Dabei hatte sich die heute 40-jährige Musikerin im Gegenteil für Freiheit und Demokratie in Belarus eingesetzt. Vor der Präsidentschaftswahl 2020 managte sie den Wahlkampf von Wiktar Babaryka, bis der frühere Banker Monate vor der Abstimmung festgenommen wurde. Danach tat sich Kolesnikowa mit Swetlana Tichanowskaja zusammen, die sich nun aus dem Exil meldete. "Schreckliche Neuigkeiten. Unsere liebe Mascha, jetzt hoffen wir alle, dass es dir gut geht!", schrieb sie auf Telegram.

Detailansicht öffnen Noch am 30. August, kurz vor ihrer Verschleppung, protestierte Maria Kolesnikowa gegen den Wahlbetrug durch Diktator Alexander Lukaschenko . (Foto: Natalia Fedosenko /Imago/Itar-Tass)

Viele hielten Swetlana Tichanowskaja für die eigentliche Siegerin der belarussischen Wahl 2020. Doch Diktator Alexander Lukaschenko ließ das Ergebnis manipulieren und seine Herausforderin so sehr unter Druck setzen, dass sie das Land verließ. Ihre Verbündete Maria Kolesnikowa aber blieb, ging gemeinsam mit Zehntausenden Belarussen gegen Lukaschenko auf die Straße. Der Diktator ließ die Proteste brutal niederschlagen, Hunderte festgenommene Demonstrierende wurden schwer misshandelt. Vermutlich war es Lukaschenkos Geheimdienst, der Kolesnikowa Anfang September 2020 verschleppte und ihr mit dem Tod drohte, wie sie später über ihre Anwälte öffentlich machte. Lukaschenkos Schergen brachten die Oppositionelle mit dem Auto bis an die Grenze zur Ukraine, wollten sie loswerden. Doch Kolesnikowa zerriss ihren Pass, kletterte aus dem Autofenster und blieb in Belarus.

Etwa ein Jahr verbrachte sie in Untersuchungshaft, dann kam die Verurteilung zu elf Jahren. Kurz danach gab Kolesnikowa der BBC ein schriftliches Interview. "Das ganze Jahr über haben sie versucht, mich dazu zu bringen, zu bereuen, was ich getan habe", sagte sie damals. "Ich saß in heißen und dann in kalten Zellen, ohne Luft oder Licht, ohne Menschen." Trotzdem würde sie wieder genauso handeln. Sie bedaure nur, sagte Kolesnikowa, "dass die Belarussen Angst haben, dass niemand von uns frei ist".

Sie ist eine von heute knapp 1500 politischen Gefangenen im Land, die die belaruissche Menschenrechtsorganisation Wjasna (Frühling) inzwischen zählt. Und ständig kommen neue Gefangene hinzu. Einer auf der Liste ist der Wjasna-Gründer Ales Bjaljazki, der dieses Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Er sitzt seit 2021 im Gefängnis, zum zweiten Mal.

Kolesnikowas Mitstreiter fordern nun Antworten. "Wie geht es Mascha jetzt? Wie fühlt sie sich? Warum ist sie im Krankenhaus? Warum wurde sie zuvor in die Strafzelle gebracht? Warum wurde ihr Anwalt dreimal nicht zu ihr zugelassen?", lauten einige der Fragen auf Babaryka Telegram-Kanal. Wer Informationen aus der Notaufnahme in Gomel habe, steht dort, solle sie bitte öffentlich machen.