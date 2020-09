Die Demokratiebewegung in Belarus um die Oppositionelle Maria Kolesnikowa hat die Gründung einer Partei bekanntgegeben. "Wmestje" (Miteinander) solle Menschen, die Veränderungen wollten, eine Basis geben, sagte die 38-Jährige. In Belarus gibt es keine Parteien im üblichen Sinn. Am Dienstag wurden erneut Protestierende in Minsk festgenommen, Medien zufolge mindestens 15 Studenten. Hunderte hielten vor Universitäten Mahnwachen, zogen durchs Zentrum und forderten Machthaber Alexander Lukaschenkos Rücktritt. Der begründete ein Einreiseverbot für den Minsker Erzbischof Tadeusz Kondrusiewicz laut Staatsagentur Belta damit, dass der Bischof nach Polen ausgereist sei und dort "bestimmte Aufträge" erhalten habe. Das wolle man untersuchen.