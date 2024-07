Die autoritäre Regierung von Belarus hat Gespräche mit Berlin zu einem in Minsk zum Tode verurteilten Deutschen angekündigt. „Auf Ersuchen des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland hat die belarussische Seite konkrete Lösungen für die bestehenden Möglichkeiten zur Entwicklung der Situation vorgeschlagen“, sagte ein Sprecher des Minsker Außenministeriums am Wochenende nach Angaben der Staatsagentur Belta. Die Außenministerien beider Länder führten dazu Konsultationen. Beobachter halten es für möglich, dass Belarus das Todesurteil nutzen will, um von Berlin Vorteile für sich zu erreichen.