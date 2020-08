Erneut demonstrieren die Menschen in Belarus gegen Staatschef Alexander Lukaschenko. Zwei Wochen nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl gehen in der Hauptstadt Minsk Zehntausende auf die Straßen. Auf dem Unabhängigkeitsplatz kamen am Nachmittag - trotz massiver Drohungen des Machtapparats - Bürger aller Schichten aus allen Teilen der Hauptstadt zusammen und riefen Agenturberichten zufolge: "Uchodi!" - zu Deutsch: "Hau ab!", um den Rücktritt des Staatschefs zu fordern.

Entzündet hatte sich der Konflikt an der Präsidentschaftswahl vom 9. August. Lukaschenko beanspruchte einen deutlichen Sieg für sich, die Opposition spricht von Wahlbetrug. Seitdem gab es immer wieder Demonstrationen, gegen die die Einsatzkräfte hart vorgingen, es kam zu zahlreichen Festnahmen. Bei einer Großdemonstration mit einem Protestzug am vergangenen Sonntag waren Hunderttausende zusammengekommen. Staatschef Lukaschenko hat seit Beginn der Proteste mit "hartem Durchgreifen" gedroht, um die Ex-Sowjetrepublik wieder zur Ruhe zu bringen. Zudem droht er, notfalls auch die Armee zur Sicherung seiner Macht einzusetzen.

Die Demonstranten ließen sich am Sonntag dennoch nicht davon abhalten, auf ein Denkmal zuzumarschieren, das von einer Kette von in Militäruniform gekleideten Einsatzkräften umgeben war, wie ein Reuters-Reporter berichtete. Das Verteidigungsministerium hatte angekündigt, dass es nun den Schutz solcher Denkmäler übernommen habe und dass jede Unruhe in deren Nähe eine Reaktion der Armee auslöse.

Russland sieht indes Anzeichen für eine Stabilisierung im Nachbarland. Außenminister Sergej Lawrow sagte laut russischen Nachrichtenagenturen in Moskau, die von Lukaschenko vorgeschlagene Verfassungsreform könne die politische Krise lösen. Das Programm der Opposition unter der Führung von Swetlana Tichanowskaja sei dagegen weder konstruktiv noch ziele es auf einen Dialog. Im Übrigen werde es nicht zu beweisen sein, dass Lukaschenko die Wahl nicht gewonnen habe, wurde Lawrow von der Agentur Interfax zitiert.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) erneuerte unterdessen offenbar ihre Bereitschaft, sich als Vermittlerin in Belarus zu engagieren. Wie Bild unter Berufung auf einen Brief der amtierenden OSZE-Spitze vorab berichtete, bietet die Organisation Lukaschenko sofortige Hilfe zur Lösung der Krise an. Belarus ist selbst Mitglied der OSZE, Lukaschenko lehnt eine Vermittlerrolle bislang aber ab.