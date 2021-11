Belarus:Architekten der Schleuse

"Russland hat absolut nichts damit zu tun", sagt dessen Präsident Putin: ein Kind am Grenzzaun zwischen Belarus und Polen.

Ex-Offizielle des Landes bestätigen, was Polens Regierung seit längerem sagt: die Flüchtlingskrise an der Grenze sei von den Geheimdiensten in Minsk und Moskau geplant worden. Der Kreml dementiert.