Migranten in einem belarussischen Lager nahe der Grenze zu Polen in der Gegend von Grodno.

Lukaschenko holt sie in ihr Land, doch viele Menschen in Belarus ängstigt die Anwesenheit der Fremden. Verliert der Diktator weiter an Rückhalt?

Von Silke Bigalke und Frank Nienhuysen, Moskau/München

Die Tankstelle, in der er arbeitet, liegt nicht weit vom Minsker Bahnhof. Ständig kämen dort nun Menschen "mit dunkler Haut" vorbei, sagt Fjodor, der Tankstellenmitarbeiter am Telefon. Seinen vollen Namen möchte er nicht nennen, für Belarussen ist es riskant, mit ausländischen Journalisten zu sprechen. Die Flüchtlinge, erzählt er, kauften Getränke und Essen im Tankstellenimbiss, möchten in Euro oder Dollar bezahlen, mit großen Scheinen. Fjodor findet das befremdlich: "Wir haben mit anderen Kulturen in diesem Umfang nie was zu tun", er spreche auch mit Freunden darüber. "Man hat ein bisschen Angst."