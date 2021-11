Ungeachtet teils heftiger Kritik hat Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko über die Lage mit Tausenden Migranten an der belarussisch-polnischen Grenze telefoniert. Merkel habe betont, dass die Betroffenen im Zusammenspiel mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen und der Internationalen Organisation für Migration versorgt und gegebenenfalls zurückgeführt werden sollten, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwochabend. Die belarussische Seite teilte mit, dass Gespräche zwischen Vertretern der EU und Belarus vereinbart worden seien. Erst am Montag hatten Merkel und Lukaschenko miteinander gesprochen. Das wurde unter anderem deshalb kritisiert, weil die EU Lukaschenko seit der als gefälscht geltenden Präsidentenwahl 2020 nicht mehr als Staatsoberhaupt anerkennt.