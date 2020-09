Trotz eindringlicher Warnungen haben in Belarus wieder Zehntausende Menschen landesweit gegen den autoritären Staatschef Alexander Lukaschenko protestiert. Die meisten Menschen versammelten sich am Sonntagnachmittag in der Hauptstadt Minsk mit historischen weiß-rot-weißen Landesflaggen. Auch in anderen Städten gab es Protestaktionen. Die Proteste dauern bereits einen Monat an - seit der umstrittenen Präsidentenwahl vom 9. August. Viele zogen in Minsk zum Palast der Unabhängigkeit, dem Sitz Lukaschenkos. Die Demonstranten sehen die Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja als wahre Siegerin der Abstimmung an. Lukaschenko will aber nach einem angeblichen Sieg im November eine sechste Amtszeit beginnen.