Maria Kolesnikowa ist die letzte Oppositionsführerin in Belarus, die sich noch in dem Land befindet. Proteste über gefälschte Wahlen gab es schon früher, doch diesmal sei alles anders.

Interview von Silke Bigalke , Moskau

Drei Frauen haben Belarus verändert. Maria Kolesnikowa ist die letzte in dem Trio, die noch im Land ist. Dort gehen seit Sonntag täglich Tausende Menschen auf die Straße, sie protestieren gegen Machthaber Alexander Lukaschenko. Die Präsidentschaftswahl, glauben sie, hat eigentlich eine Frau gewonnen: Swetlana Tichanowskaja, die unter Druck nach Litauen geflohen. An ihrer Seite standen im Wahlkampf Weronika Zepkalo, die auch bereits ausgereist ist. Und eben Maria Kolesnikowa. Sie will bleiben.

Jetzt setzt sich die 37-Jährige mit einem fröhlichen "Hallo, guten Tag, ich bin Maria" zum Skype-Interview vor den Rechner. Bevor im März die Corona-Pandemie ausbrach pendelte die Musikerin und Kulturmanagerin zwischen Minsk und Stuttgart. Sie erzählt, wie sehr sich ihr Leben seither verändert hat, was sie von der belarussischen Regierung erwartet und warum sie trotz allem keine Angst hat.

SZ: Sie sind die letzte verbliebene Oppositionsführerin im Land. Wie geht es Ihnen, wie sehen Ihre Tage aus?

Maria Kolesnikowa: Meine Tage sind sehr voll. Manchmal denke ich, ich habe ein ganzes Jahr in eine Woche gesteckt. Mir geht es gut, ich bin optimistisch und in dieser schwierigen Zeit in Belarus. Wir sind alle so aktiviert, die ganze Gesellschaft, das gibt uns Kraft. Wir sind stark genug und wir gehen weiter.

Inzwischen wurde Festgenommene freigelassen, das Innenministerium hat sich entschuldigt. Sind das Anzeichen einer Wende, macht es Ihnen Mut?

Natürlich ist immer gut, wenn Leute freigelassen werden. Aber niemand kennt die genauen Zahlen und es gibt immer noch Familien, die nicht wissen, wo ihre Angehörigen sind. Diese Entschuldigung des Ministeriums verstehen wir natürlich nicht als Entschuldigung. Das ist wieder eine Lüge, eine Manipulation durch die Regierung, damit es vor dem Wochenende ein bisschen ruhiger auf den Straßen wird. Damit die Leute vielleicht auf die Datscha fahren. Die gehen aber nicht, alle bleiben in der Stadt. Auch heute sind die Straßen in Minsk und anderen Städten seit dem Morgen voll. Die Leute stehen mit Blumen aus Solidarität in Menschenketten. Viele Fabriken streiken jetzt. Das ist schon etwas Besonderes.

Warum ist dieses Mal vieles anders? Auch früher schon wurden Kandidaten in Belarus festgenommen, Wahlen gefälscht, Proteste niedergeschlagen.

Die Proteste sind dieses Jahr komplett dezentralisiert, sie sind nicht nur in Minsk. Die Leute waren schon vor der Wahl persönlich aktiv, haben Unterschriften gesammelt. So politisch aktiv waren sie früher nicht. Früher gab es Proteste, ein, zwei Tage und dann war alles wieder ruhig. Dieses Jahr sind sie gewaltig. So viele Leute waren noch nie auf der Straße. So viele Leute waren noch im Gefängnis. So viele Leute waren noch nie bei Streiks. Die Hauptbotschaft der Menschen auf der Straße ist: Bitte geh weg. Und Lukaschenko hört nicht. Sie akzeptieren ihn nicht mehr als legitimen Präsident.

Trotzdem will er 80 Prozent gewonnen haben. Wie konnte er die Stimmung im Land so falsch einschätzen?

Die Regierung versteht nicht, dass die Gesellschaft kein Puppentheater ist. Die Menschen haben eine eigene Meinung und wollen ihre Recht schützen. Und das hat die Regierung einfach in diesen 26 Jahren vergessen. Natürlich ruiniert das alle demokratischen Mechanismen. Wir haben keine fairen Gerichte, keine freien Medien, keine Polizei, die sich um das Volk kümmern. Alles, die ganze große Maschine arbeitet nur im Interesse einer Person. Natürlich ist das nicht mehr akzeptabel Anfang des 21. Jahrhundert in der Mitte von Europa. Die Leute sind stark genug zu sagen, dass wir das nicht mehr akzeptieren.

Wie groß ist ihre Angst vor weiterer Gewalt durch Polizei und Sicherheitsapparat? Es heißt, es ist bereits scharf geschossen worden.

Wir haben keine Illusion darüber, wie brutal sie sein könnten. Die Gesellschaft braucht jetzt einen Dialog mit der Regierung und wir hoffen, dass es klappt. Dass wir wirklich miteinander sprechen und diese Situation lösen können. Ich möchte auf keinen Fall weitere Gewalt, mir persönlich tut das sehr weh. Ich habe den Platz besucht, wo ein Mann während des Protests gestorben ist. Ich war beim größten Gefängnis in Minsk, wo hunderte Leute seit Tagen und Nächten auf ihre Familienangehörigen und Freunde warten. Es sind wirklich tragische Tage. Mich persönlich berührt es sehr, viele Freunde von mir sind im Gefängnis. Für mich ist das eine Katastrophe. Aber ich habe keine Angst und bin deswegen so ruhig, weil ich weiß, dass wir es zusammen mit der belarussischen Gesellschaft stoppen können, wir können versuchen diese Diktatur zu ruinieren.

Detailansicht öffnen Vor der Wahl: Weronika Zepkalo, Swetlana Tichanowskaja und Maria Kolesnikowa (rechts) winken bei einem Treffen von Tichanowskajas Unterstützern den Zuhörern zu. (Foto: dpa)

Der Kandidat Wiktor Babariko, den sie auch unterstützt haben, sitzt auch im Gefängnis. Haben Sie Kontakt zu ihm?

Seit einer Woche gibt es gar keinen Kontakt mehr zwischen ihm und seinen Anwälten. Das macht uns große Sorgen. Aber nach unseren letzten Informationen war er gesund. Er hat uns immer optimistische Nachrichten und Worte der Unterstützung und Liebe geschickt.

Sergej Tichanowskij, der Mann von Swetlana Tichanowskaja, sitzt seit Mai im Gefängnis. Sie selbst hat plötzlich und unangekündigt das Land verlassen. Könnte es da einen Zusammenhang geben?

Es stimmt, dass sie unter Druck gegangen, aber wir wissen nicht unter welchem Druck. Wir haben keine Informationen, ob es wegen ihrem Mann war oder ihren Kollegen, von denen viele bis jetzt im Gefängnis sitzen. Oder wegen ihre Kinder. Wir wissen es nicht genau. Zu Sergej Tichanowskij haben wir keinen Kontakt. Alles, was passiert ist, ist natürlich katastrophal.

Haben sie mit Swetlana Tichanowskaja gesprochen, seit sie ausgereist ist?

Wir haben zur Zeit keinen persönlichen Kontakt. Aber wir arbeiten mit ihrem Team und überlegen die nächsten Schritte. Natürlich mache ich mir Sorgen um Swetlana. Ich bin voller Respekt und Dankbarkeit für alles, was sie in den letzten drei Monaten getan hat. Sie ist eine Heldin für uns.

Wenn es tatsächlich Neuwahlen gäbe, müsste sie zurückkommen nach Minsk.

Ich glaube schon. Die Prozedur von Neuwahlen ist sehr kompliziert. Und deswegen arbeiten wir viel, um es so schnell wie möglich zu organisieren. Die Beschwerde gegen das Wahlergebnis ist angekommen. Aber eine Antwort darauf haben wir noch nicht. Wir versuchen jetzt, einen Runden Tisch mit verschiedenen repräsentativen Gruppen zu organisieren, Wirtschaft, IT, Kultur, und alle anderen. Wir überlegen, wie wir die Übergangsphase schnell und sicher gestalten können. In der Regierung arbeiten Menschen seit vielen Jahren und mit großer Erfahrung. Viele von denen könnten bleiben und effektiv sein. Das ist für uns ein wichtiger und ein sensibler Punkt. Wir müssen irgendwann diesen Dialog beginnen und es ist überhaupt nicht leicht.

Sehr beeindruckend ist der Protest der Frauen, die jetzt auf die Straße gehen, nachdem Sie drei als Trio vorausgegangen sind.

Das ist ein riesiger Fortschritt. Belarus ist sehr patriarchal. "Feminismus" ist quasi ein verbotenes Wort, viele Leute verstehen es als etwas Negatives. Das kehrt sich gerade komplett um und die Rolle der Frau sieht ganz anders aus. Das haben wir sehr schnell geschafft. Und Lukaschenko hat es provoziert. Er hat mehrfach gesagt, dass eine Frau weniger Rechte habe als Männer. Eine Frau dürfe keine Präsidentin sein. Das hat viele beleidigt. Unser Trio hat geholfen zu verstehen, wie wichtig die Rolle der modernen Frau in unserer Zeit ist.

Sie sind die letzte aus dem Trio, die noch im Land ist. Nimmt der Druck auf sie zu?

Ich spüre eine persönliche Verantwortung, das ist der größte Druck für mich. In den vergangenen drei Monaten habe ich viele Transformationen durchgemacht. Diese Zeit ist überhaupt nicht leicht für mich. Aber ich bin komplett bereit diese Verantwortung zu übernehmen und selbst ein Beispiel dafür zu sein, dass jeder alles ändern kann. Jeder kann wie ich irgendetwas tun, um diese neue Freiheit und Gesellschaft aufzubauen.

Haben Sie Sorge, dass Sie selber festgenommen werden?

Das ist schon einmal passiert. Ich habe gerade keine Angst. Weil ich weiß, dass alles, was unser Team tut, im Rahmen der Gesetze ist. Falls irgendetwas passiert, liegt das nicht an mir, sondern an der Regierung. Man weiß nicht, wie die Leute reagieren. Ich gehe normal auf die Straße, ohne Security, ohne Bodyguards. Ich bin oft mit meinem Team oder Freunden im Café, verhalte mich ganz normal. Manchmal reagieren die Leute viel zu laut auf mich, weil sie sich freuen, mich zu sehen. Und ich freue mich, sie zu sehen und zu umarmen. Die Unterstützung dieser Leute zu spüren ist wichtig für mich. Deswegen habe ich überhaupt Angst davor was passieren kann.

Möchten Sie irgendwann nach Deutschland zurück?

Ich habe zwei persönliche Ziele: Erstens müssen alle Festgenommenen, auch die politischen Gefangenen, freigelassen werden. Zweitens muss es neue Wahlen geben. Ich überlege mir jetzt überhaupt nicht, nach Deutschland zu gehen. Aber natürlich ist Deutschland das Land wo ich die letzte zwölf Jahre gelebt habe, ich habe dort viele Freunde, Bekannte, eine große Kunstgemeinschaft in Stuttgart, und ich vermisse sie. Es macht mich als Künstlerin ein bisschen traurig, dass ich gerade nicht weitermachen kann. Aber ich weiß: Es ist jetzt wichtig und notwendig, dass ich in Belarus bin.