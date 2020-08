Nach neuen Massenprotesten in Belarus hat der umstrittene Staatschef Alexander Lukaschenko Veränderungen in Aussicht gestellt. Es gebe viele Forderungen, das autoritäre System im Land zu ändern, "Veränderungen, Veränderungen", sagte Lukaschenko am Montag. "Deshalb werden wir das erörtern." Konkret gehe es um eine Änderung der Verfassung, die von der Gesellschaft getragen werden solle. Zehntausende Menschen hatten am Sonntag in Minsk den Rücktritt des 66-Jährigen gefordert Gegen ihn und 29 weitere belarussische Regierungsvertreter verhängten die drei baltischen Staaten am Montag Einreiseverbote. Am selben Tag wurde der Streikführer beim großen Kali-Hersteller Belaruskali festgenommen. Ihm drohen 15 Tage Haft. Der zweiwöchige Streik sei beendet, sagte der Sprecher des Streikkomitees. Mitarbeiter des Komitees für Staatssicherheit, KGB, hätten die Arbeiter mit Massenentlassungen erpresst.