Von Frank Nienhuysen, Vilnius/Berlin

Abends wird es still, dann ist Flüsterzeit. Wenn Swetlana Tichanowskaja ihrer Tochter vor dem Schlafengehen etwas vorliest, wenn sie noch Fotos von ihrem Mann anschauen, die neben den Kinderzeichnungen an der Wand hängen. "Tschp, tschp, tschp", macht Tichanowskaja jetzt leise ihr eigens Wispern nach, wie sie ihre Köpfe zusammenstecken und sich an Badeausflüge erinnern, wann sie sich wohl wiedersehen, alle zusammen - eines Tages.