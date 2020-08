Die belarussische Nobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch hat Machthaber Lukaschenko in einem Interview zum Rücktritt aufgefordert. Dessen Regierung habe "dem Volk den Krieg erklärt".

Die belarussische Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch hat den autoritären Präsidenten Alexander Lukaschenko zum Rücktritt aufgefordert. "Verzieh Dich, bevor es zu spät ist!", sagte die 72-Jährige in einem vom belarussischen Dienst des Radiosenders Swoboda (Radio Free Europe) veröffentlichten Interview. "Aus meiner Sicht hat der Machtapparat dem Volk den Krieg erklärt." Niemand habe sich eine solche Gewalt in Belarus vorstellen können.

"Wir haben gesehen, wie das in anderen Ländern vor sich geht, aber bei uns wird auf ein Auto geschossen, in dem sich ein kleines Kind befindet, alles ist voller Blut, es wird eine schwangere Frau geschlagen, Festgenommene werden mit dem Knie gewürgt", sagte sie. Dabei seien die Menschen absolut friedlich.

Am Mittwoch hätten sich Frauen in Menschenketten zusammengeschlossen, um die Wahrheit über die Präsidentenwahl vom Sonntag einzufordern. Auch diese Frauen mit Blumen in den Händen seien angegriffen worden von den Uniformierten. Die Menschen seien überzeugt, dass Lukaschenko die Präsidentenwahl verloren habe.

"Mir scheint, dass die belarussischen Jungs nicht so auf ihre Mütter und Schwestern einschlagen können"

Die Schriftstellerin zeigte sich mit Blick auf das "unmenschliche Vorgehen" der Sonderpolizei OMON in der Hauptstadt Minsk skeptisch, dass dies Kräfte aus Belarus seien. Alexijewitsch vermutet einen Einsatz russischer OMON-Kräfte. "Mir scheint, dass die belarussischen Jungs nicht so auf ihre Mütter und Schwestern einschlagen können", sagte sie dem US-finanzierten Sender. In kleineren Städten hielten sich die OMON-Beamten zurück.

Es brauche nach dem Rücktritt von Lukaschenko ein Komitee der nationalen Rettung, um das Land zu führen. Die Elite müsse sich dafür zusammenfinden. Alexijewitsch äußerte zugleich Verständnis für die Ausreise der Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja. Die 37-jährige Mutter habe mit der Teilnahme an der Wahl ihrer Sache erfüllt und bleibe ein Symbol für den Wandel.