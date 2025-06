Der Machthaber in Minsk lässt am Wochenende 14 politische Gefangene frei, mehr als 1100 bleiben aber in Haft. Maria Kolesnikowa ist die bekannteste unter diesen. Ihr Markenzeichen: ein Lächeln.

Von Frank Nienhuysen

Wenn es wenige geschafft haben, gibt es immer noch all die anderen. Die Enttäuschten. Maria Kolesnikowa bleibt in Haft, muss sich gedulden, wie lange noch? Wer weiß das schon. Außer vielleicht Alleinherrscher Alexander Lukaschenko, der nach Belieben festnehmen lassen und begnadigen kann. 14 politische Gefangene kamen am Wochenende in Belarus frei, unter ihnen Sergej Tichanowskij, Mann der ins Exil geflüchteten Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja. „Nein, diesmal nicht“, schrieb Maria Kolesnikowas Schwester der BBC auf die Frage, ob auch sie dabei sei. Von den mehr als 1100 politischen Gefangenen in Belarus ist die Oppositionelle Maria Kolesnikowa jetzt mit Abstand die bekannteste.