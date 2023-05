Von Frank Nienhuysen

Kartoffel-News gehören in Belarus zu den wichtigsten Nachrichten, denn Belarus ist ein Agrarland. Am Montagabend berichtete die staatliche Agentur Belta, dass die Kartoffeln in Belarus bereits an 82 Prozent aller geplanten Flächen gesetzt worden seien. Der Bericht und das Foto dazu standen an zweiter Stelle, sehr weit oben also, nur eines war wichtiger: das erste Lebenszeichen von Alexander Lukaschenko nach einer Woche.