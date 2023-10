Hunderttausende Menschen sind aus Belarus geflüchtet, auch nach Deutschland. Der Diktator will sie nun für jeden Behördenakt in ihr Land zwingen. Dabei spielen Pässe eine große Rolle. Doch eine Rückkehr ist riskant.

Von Frank Nienhuysen

Alisa Mikulina will nicht zurück in die Hände des Diktators, der für sie weit weg ist, aber nicht weit genug. Mikulina lebt in Bremen, Alexander Lukaschenko herrscht in Minsk. Doch jenseits aller Grenzen hat er noch immer die Macht über ein dunkelblaues Heftchen mit Stern und aufgehender Sonne über dem Globus: den belarussischen Pass. Der von Alisa Mikulina läuft im April ab. Sie hat nicht mehr viel Zeit. Lukaschenko macht sich das zunutze.