Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat staatlichen Medien zufolge unmittelbar vor dem Unabhängigkeitstag des Landes 16 verurteilte Häftlinge begnadigt, darunter auch Gefangene, denen „Extremismus“ vorgeworfen wurde. Unter den Begnadigten seien acht Männer und acht Frauen, von denen einige an chronischen Krankheiten litten, behindert seien oder Kinder unter 18 Jahren hätten, meldete die Nachrichtenagentur Belta am Mittwoch. Menschenrechtsgruppen und die Opposition im Exil gehen von rund 1150 politischen Gefangenen in Belarus aus. Der langjährige Machthaber und enge Verbündete des russischen Präsidenten Wladimir Putin hat im vergangenen Jahr mehr als 300 Menschen freigelassen. Dies gilt als Versuch, die Beziehungen zum Westen zu verbessern, der Sanktionen wegen Menschenrechtsverstößen und der Unterstützung des russischen Krieges in der Ukraine verhängt hat. Im vergangenen Monat war der prominente Oppositionspolitiker Sergej Tichanowski, der Ehemann vonOppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja, nach Gesprächen zwischen Lukaschenko und dem US-Sonderbeauftragten Keith Kellogg in Minsk freigelassen worden.