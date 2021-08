Gut elf Monate nach ihrer Festnahme hat in Belarus der Prozess gegen die Oppositionelle Maria Kolesnikowa, 39, begonnen. Sie stand am Mittwoch mit dem ebenfalls angeklagten Anwalt Maxim Snak in einem vergitterten Glaskasten in einem Gericht der Hauptstadt Minsk . Zu der geschlossenen Verhandlung waren nur Staatsmedien zugelassen. Das russische Nachrichtenportal Sputnik veröffentlichte ein Video, wie Kolesnikowa tanzend ihre Hände zu einem Herz formt, ihrem Markenzeichen. "Mascha ist wie immer fröhlich und voller Energie", hieß es im Telegramkanal des zu Straflager verurteilten Oppositionellen Viktor Babariko, zu dessen Team Kolesinkowa gehört. Ihr drohen bis zu zwölf Jahre Haft. Die Behörden werfen ihr Verschwörung zu illegaler Machtergreifung sowie Gründung und Führung einer extremistischen Vereinigung vor. In einem schriftlich Interview mit dem unabhängigen russischen Internetsender Doschd nannte Kolesinkowa die Anschuldigung "absurd".