Abertausende Menschen haben in Belarus erneut friedlich gegen den Präsidenten Alexander Lukaschenko protestiert, der sich an sein Amt klammert. Bei der Sonntagsdemonstration gingen Sicherheitskräfte erneut zum Teil rabiat vor. Videos im Nachrichtenkanal Telegram zeigten, wie vermummte Uniformierte auf Menschen am Boden einprügelten. Die Polizei ging mehreren Quellen zufolge mit Tränengas und Blendgranaten vor. Das Menschenrechtszentrum Wesna gab an, es seien mehr als 300 Menschen im Land festgenommen worden, 250 nur in der Hauptstadt Minsk. Dort schlossen sich die meisten Demonstranten zusammen.