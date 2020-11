Beamte der belarussischen Bereitschaftspolizei nehmen bei einem Protest am Sonntag in Minsk einen Demonstranten fest.

Von Frank Nienhuysen, München

Der Morgen in Minsk begann mit der Tradition eines autoritären Staates: Ab 9.15 Uhr schwächelte das Handynetz, damit Demonstrationen sich schwerer verabreden konnten. 15 Metrostationen wurden abgeriegelt, an zentralen Plätzen und Straßen ließ der Staat Kleinbusse auffahren, deren Namen einen beinahe niedlichen Klang haben: "Awtosaki". Aber in diesen Awtosaki werden Demonstranten ins Gefängnis gebracht. Auch an diesem Sonntag. Nachrichtenagenturen wie tut.by dokumentierten seit dem Morgen präzise: Festnahmen am Hotel Orbit, Blendgranaten am Puschkin-Prospekt, große Straßen und Nebenstraßen werden genannt, Fotos hochgeladen: die verknappte Chronik eines belarussischen Sonntags. Das Menschenrechtszentrum Wesna sprach am späten Nachmittag dann von mehr als 640 Festnahmen, darunter seien erneut Journalisten gewesen.

Belarus erlebte seit der Präsidentenwahl Anfang August den 14. Protestmarsch in Folge. Diesmal unter dem Namen "Ich gehe hinaus". Dies in etwa sollen die letzten Worte von Roman Bondarenko gewesen sein, einem 31 Jahre alten Minsker, der am Mittwochabend aus dem Hof eines Wohngebäudes gezerrt wurde. Er starb im Krankenhaus, nachdem er nach Angaben von Augenzeugen von Sicherheitskräften misshandelt worden war. Der Tod des Regierungskritikers hat viele Menschen in Belarus verängstigt und fassungslos gemacht. Und trotzdem ließen sich viele auch davon nicht abhalten, gegen die Willkür in Belarus zu demonstrieren. Es waren viele Tausende. Aber es waren offenbar nicht viele Zehntausende, oder sogar mehr als hunderttausend Menschen, die es in den Sommer- und frühen Herbstmonaten noch gab.

Die Opposition ist in einer schwierigen Phase

Mehr als drei Monate nach Beginn der Massenproteste gegen Machthaber Alexander Lukaschenko gerät die Opposition in eine schwierige Phase. Der Koordinierungsrat um die ins litauische Exil geflüchteten Swetlana Tichanowskaja fordert seit Langem ein Ende der Polizeigewalt, die Freilassung der politischen Gefangenen, den Rücktritt Lukaschenkos und faire Neuwahlen. Dies auch durchzusetzen, ist ihr bisher nicht gelungen. Weil Lukaschenko keinerlei Bereitschaft zu einem Dialog erkennen ließ, ging Tichanowskaja einen Schritt weiter. Sie rief zu einem landesweiten Generalstreik auf. Tichanowskaja weiß sehr gut, dass eine Arbeitsniederlegung in großen Staatsunternehmen massive Folgen hätte, die Wirtschaft und damit auch die politische Führung ins Mark treffen würde. Doch der Streikaufruf und das Ultimatum der Oppositionschefin liegt nun auch schon drei Wochen zurück. Bis auf vereinzelte Streiks hatten sie allerdings kaum eine praktische Wirkung. Das liegt vor allem daran, dass der Staat Streikende umgehend entlässt, ins Gefängnis bringt oder mit beidem zielstrebig droht.

Lukaschenko will notfalls "mit meinen Händen für das kämpfen, was ich ein Vierteljahrhundert lang aufgebaut habe"

Der belarussische Politologe Walerij Karbalewitsch sagte der unabhängigen Internetplattform naviny.by, das größte Manko der Opposition sei, dass sie keinen Mechanismus habe, mit dem sie die Staatsmacht zu Zugeständnissen zwingen könne, zu einem Dialog. Lukaschenko, der bereits seit 26 Jahren in Minsk regiert, hat erst vor wenigen Tagen klar gemacht, dass Gespräche mit der Opposition für ihn überhaupt nicht in Frage kämen, schon gar nicht ein Rücktritt. "Selbst wenn ich allein sein sollte, werde ich mit meinen Händen für das kämpfen, was ich ein Vierteljahrhundert lang aufgebaut habe", sagte er. Die nachlassende Demonstrationsbereitschaft der Belarussen scheint ihn vielmehr zu ermuntern, noch härter durchzugreifen als bisher. Die Zahl der Festnahmen ist in den vergangenen zwei Wochen noch einmal deutlich gestiegen, betroffen ist die ganze Gesellschaft, Arbeiterinnen und Angestellte, Spitzensportler, Journalisten, Künstler, die ehemalige Miss Belarus.

Tichanowskaja spürt offenbar, wie schwierig es für sie ist, erfolgreich einen Machtübergang einzuleiten, solange Lukaschenko sich auf seine loyalen Sicherheitsorgane und somit auf wachsende Angst in der Bevölkerung stützen kann. Sie forderte deshalb die Europäische Union nun auf, die Sanktionen gegen Minsk auszuweiten, auch auf Unternehmen, die den Präsidenten und sein Regime unterstützen. Die EU ist durch den Tod des Regierungskritikers Bondarenko noch einmal aufgeschreckt und sensibilisiert worden. Am nächsten Donnerstag wird Belarus beim Treffen der Außenminister eine Rolle spielen, vermutlich auch eine mögliche Ausweitung der Sanktionen. Doch Minsk erhält seine Hilfe vor allem aus Russland, auch wenn Moskau erklärte, es unterstütze nicht Lukaschenko, sondern den gewählten Präsidenten. Der ehemalige US-Botschafter in Belarus, Kenneth Yalowitz, hält nach einem Bericht von naviny.by Lukaschenko gleichwohl für stark geschwächt. Eines Tages werde die Opposition erfolgreich sein. "Aber ich fürchte, es wird nicht heute sein."