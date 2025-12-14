Zum Hauptinhalt springen

Belarus„Am Morgen war ich im Gefängnis. Und jetzt bin ich frei“

Lesezeit: 4 Min.

Endlich frei: Die Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja begrüßt den freigelassenen Friedensnobelpreisträger Ales Bjaljazki.
Endlich frei: Die Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja begrüßt den freigelassenen Friedensnobelpreisträger Ales Bjaljazki. (Foto: Ints Kalnins/REUTERS)

Diktator Alexander Lukaschenko lässt 123 politische Gefangene frei, unter ihnen Friedensnobelpreisträger Ales Bjaljazki. Die Freude darüber ist bei den Oppositionellen groß, aber zwiespältig - denn der belarussische Machthaber verfolgt sein ganz eigenes Kalkül.

Von Silke Bigalke

Zwischen parkenden Bussen laufen sie aufeinander zu. Wald ist im Hintergrund zu sehen, vermutlich ein Grenzübergang. Die Gefangenen sind hier ausgestiegen, manche tragen noch Jacken aus den belarussischen Straflagern. Die Bilder wurden wahrscheinlich in der Ukraine aufgenommen. In Freiheit.

