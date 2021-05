Das Regime in Minsk erzwingt per Kampfjet die Landung eines Flugzeugs aus Athen und lässt einen Journalisten festnehmen. Bundeskanzlerin Angela Merkel kritisiert das "beispiellose Vorgehen der belarussischen Autoritäten".

Von Silke Bigalke und Matthias Kolb, Brüssel/Moskau

Nach der vom belarussischen Regime erzwungenen Landung eines Ryanair-Flugzeugs in Minsk am Pfingstsonntag erwägt die Europäische Union schärfere Sanktionen. Die Maschine war im EU-Land Griechenland gestartet und auf dem Weg in die litauische Hauptstadt Vilnius, als sie ein belarussischer Kampfjet wegen einer angeblichen Bombendrohung zur Landung in Minsk zwang. Dort wurden mehrere Passagiere, darunter der 26-jährige Regierungskritiker und Journalist Roman Protassewitsch, zum Aussteigen gezwungen und festgenommen. Die belarussischen Behörden bestätigten seine Festnahme am Montagabend. Er sei in Untersuchungshaft genommen worden, teilte das Innenministerium im Nachrichtenkanal Telegram mit.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) forderte vor Beginn des ohnehin für Montag und Dienstag geplanten Sondergipfels in Brüssel die sofortige Freilassung von Protassewitsch und dessen Partnerin. Sie kritisierte das "beispiellose Vorgehen der belarussischen Autoritäten" und sprach wörtlich von einer Zwangslandung. "Alle anderen Erläuterungen für diese Landung des Ryanair-Flugzeuges sind vollkommen unglaubwürdig", sagte Merkel.

EU-Ratspräsident Charles Michel sprach vor der Sitzung von einem "internationalen Skandal". Wie Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Merkel verlangte er eine Untersuchung der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation. Als mögliche EU-Strafmaßnahmen sind Sanktionen gegen die Verantwortlichen des Vorfalls ebenso im Gespräch wie ein Landeverbot für die belarussische Fluggesellschaft Belavia an allen EU-Flughäfen. Ein solches erließ Großbritannien am Montagabend. Zudem könnten laut EU-Diplomaten alle Überflüge von EU-Airlines über Belarus ausgesetzt werden. Mehrere Fluggesellschaften wie Air Baltic und Wizz Air kündigten bereits an, den belarussischen Luftraum zu meiden. Auch die Lufthansa will Belarus künftig umfliegen, kündigte die deutsche Airline am Montagabend auf Twitter an.Am Montag war das Boarding des Lufthansa-Flugs LH 1487 von Minsk nach Frankfurt wegen eines Warnhinweises abgebrochen worden.

In ersten Reaktionen sprachen westliche Spitzenpolitiker von einem "Akt der Luftpiraterie". US-Außenminister Antony Blinken schrieb auf Twitter von einer "dreisten und schockierenden Tat" des Regimes von Machthaber Alexander Lukaschenko. Der britische Außenminister Dominic Raab ließ mitteilen, das Vereinigte Königreich arbeite "mit seinen Verbündeten an einer koordinierten Reaktion, einschließlich weiterer Sanktionen".

EU bestellt belarussischen Botschafter ein

Die EU hat nach der Präsidentschaftswahl im August 2020, die Lukaschenko ihrer Überzeugung nach gefälscht hat, sieben Firmen auf eine schwarze Liste gesetzt und Sanktionen gegen 88 Personen verhängt. Sie dürfen nicht mehr in die EU einreisen, zudem wurden eventuell vorhandene Vermögenswerte eingefroren. Zahlreiche EU-Mitglieder, darunter auch Deutschland, bestellten die belarussischen Botschafter in ihren jeweiligen Ländern ein. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) nannte die bisherigen Erklärung aus Minsk "abwegig und nicht glaubwürdig". Auch die EU bestellte den belarussischen Botschafter ein und nannte das Vorgehen des Landes "empörend". Dies sei ein eklatanter Versuch, Oppositionelle mundtot zu machen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, man habe ein drei Milliarden Euro umfassendes Wirtschaft- und Investitionspaket für den Fall vorbereitet, dass Belarus demokratisch wird.

"Es bestehe kein Zweifel", erklärte am Montag das belarussische Außenministerium, dass die Handlungen "unserer zuständigen Behörden" den internationalen Vorschriften entsprochen hätten. Man sei von den "kriegerischen Äußerungen" aus einigen Ländern und EU-Einrichtungen überrascht, so das Ministerium in Minsk.

Bei ihrem EU-Sondergipfel wollten die Staats- und Regierungschefs am Montagabend auch eine "strategische Debatte" über Russland führen sowie über das Verhältnis zu Großbritannien beraten. Am Dienstag geht es um die weiteren Schritte zur Bewältigung der Corona-Maßnahmen sowie die Frage, wie die EU ihre ehrgeizigen Klimaziele erreichen will und welche Anstrengungen die Mitglieder unternehmen müssen.