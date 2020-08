Im Konflikt in Belarus steckt auch eine Warnung an Putin.

Von Stefan Kornelius

Seit 1989 ist das Drehbuch zu diesem Film bekannt, in ihm steht die Handlungsanleitung für den Weg zur Demokratie. Aufgeführt wurde das Werk zuletzt im Baltikum, in Georgien, der Ukraine und in Armenien. Selbst in Russland sind die Farbenrevolutionäre (zuletzt in weiß) auf die Straße gegangen, weil ihre Vorstellung von Freiheit nicht den Vorstellungen der Autokraten und Kleptokraten entspricht.

Wenn nun der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko mit der brüderlichen Hilfe Russlands im Falle einer externen Bedrohung liebäugelt, kann man schon den Abspann ahnen. Eine externe Bedrohung ist schnell konstruiert, russische Truppen stehen ausreichend im Land, Wladimir Putin wird kaum zulassen, dass sich in Belarus die Probe für den Aufstand in Moskau abspielt.

Allerdings weiß inzwischen jeder, dass Putin dem Film kein glückliches Ende verpassen kann. Die Ukraine liefert die Vorlage, wie Russland mit Abtrünnigen aus seinem selbst deklarierten Macht-Orbit umgeht. Doch auch Putin muss klar sein, dass die Demonstranten in Minsk keine Feinde Moskaus sind. Sie sind es jedoch leid, nach 27 Jahren noch immer vom Regime Lukaschenko unterdrückt zu werden. Deswegen liefert Lukaschenko auch die Vorlage für den Film, den Putin eines Tages sehen muss.