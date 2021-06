EU setzt Sanktionen in Kraft

Die EU hat am Donnerstag weitreichende Wirtschaftssanktionen gegen Belarus in Kraft gesetzt. Mit den Strafmaßnahmen soll der Apparat von Machthaber Alexander Lukaschenko geschwächt werden. Die Sanktionen richten sich daher vor allem gegen Staatsunternehmen und sehen eine Beschränkung des Zugangs zum Kapitalmarkt der EU vor. Betroffen sind unter anderem Unternehmen, die mit Erdölerzeugnissen, Kalidüngemitteln und Waren zur Herstellung von Tabakprodukten Geld verdienen. Lukaschenko drohte indes als Reaktion auf die Strafmaßnahmen mit der Verhängung des Kriegsrechts. Dies könnte für die Region Grodno gelten, die an das EU-Land Polen grenzt, sagte der 66-Jährige bei einem Besuch dort.