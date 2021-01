Der Erzbischof der belarussischen Hauptstadt Minsk, Tadeusz Kondrusiewicz, geht in Ruhestand. Papst Franziskus nahm den Amtsverzicht zum 75. Geburtstag des Geistlichen am Sonntag an, teilte der Vatikan mit. Kondrusiewicz unterstützte bei den Protesten gegen den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko die Demokratiebewegung. Ende August war Kondrusiewicz, zugleich Vorsitzender der Bischofskonferenz seines Landes, nach einem Besuch im benachbarten Polen von belarussischen Beamten an der Landesgrenze abgewiesen worden. Erst kurz vor Weihnachten hob die Regierung das Einreiseverbot auf. Papst Franziskus hatte über einen Sondergesandten gegen diese Maßnahmen interveniert. Er ernannte zum Übergangsverwalter den ebenfalls 75-jährigen Dominikaner Kazimierz Wielikosielec, derzeit Weihbischof im Bistum Pinsk. Der studierte Maschinenbau-Ingenieur Kondrusiewicz leitete die römisch-katholische Kirche in Minsk seit 1989, zunächst als Apostolischer Administrator, seit 2002 als erster Metropolit.