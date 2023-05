Zwei Jahre nach seiner spektakulären Festnahme und wenige Wochen nach seiner Verurteilung ist in Belarus der frühere Regierungskritiker Roman Protassewitsch begnadigt worden. "Vor allem bin ich dem Land und dem Präsidenten persönlich unglaublich dankbar für diese Entscheidung", sagte Protassewitsch am Montag in Minsk ). Protassewitsch wurde nach seiner Festnahme im Staatsfernsehen gezeigt und distanzierte sich von seiner oppositionellen Tätigkeit. Seine Festnahme hatte 2021 für Aufsehen gesorgt. Mit seiner damaligen Freundin Sofia Sapega war er auf einem Flug von Athen nach Vilnius, als die Maschine von den Behörden wegen einer angeblichen Bombendrohung zu einer Landung in Minsk gezwungen wurde. Beide wurden inhaftiert. Die russische Staatsbürgerin Sapega wurde später zu sechs Jahren Haft verurteilt - und inzwischen nach Russland überstellt. Protassewitsch wurde Anfang Mai zu acht Jahren Haft verurteilt.