Von Frank Nienhuysen, München

Diesmal mischten sich auch ein paar Weihnachtsmänner unter die Demonstranten. Es drängte sich auf zum Jahresende: Väterchen Frost, Djed Moros, in Rot und Weiß, zugleich die prägenden Symbolfarben der Protestbewegung in Belarus. Den 20. Sonntag in Folge haben in Belarus Menschen gegen die Minsker Führung um Präsident Alexander Lukaschenko demonstriert. Die Gruppen sind übersichtlicher geworden, kleiner. Manchmal waren es nur ein paar Dutzende, andernorts einige Hundert, die in ihren Wohnbezirken loszogen, mit rot-weißen Fahnen, in Minsk und anderen Städten. Immer wieder wurden Trauben von roten und weißen Luftballons losgelassen.

Auch am letzten Sonntag in diesem Jahr wollten sich die Kritiker zeigen mit ihren Forderungen nach einem Ende der staatlichen Gewalt und für neue, faire Wahlen. Es sollte offenbar nicht so wirken, als sei zum abschließenden Wochenende 2020 der Protest zum Erliegen gekommen. Und auch der Staat zeigte wieder Präsenz, griff hart durch, nahm Menschen fest. Mehrere Menschenrechtsorganisationen, darunter Wjasna (Frühling) und das Belarus-Helsinki-Komitee, erklärten sieben weitere Inhaftierte zu politischen Gefangenen und riefen Minsk zur sofortigen Freilassung auf. Bis zu diesem Sonntag listete Wjasna insgesamt 167 politische Gefangene auf.

Die OSZE ist sich sicher: Die Wahlen waren gefälscht

Die Protestwelle in Belarus hatte bereits im Frühjahr begonnen, nachdem die Behörden mehrere Präsidentschaftskandidaten festgenommen hatten. Nach der Abstimmung am 9. August wurde der seit 26 Jahren regierende Lukaschenko offiziell mit 80 Prozent der Stimmen zum Wahlsieger erklärt, obwohl offensichtlich eine Mehrheit für Swetlana Tichanowskaja ihre Stimme abgegeben hatte. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sprach von einer gefälschten Wahl und forderte eine neue Abstimmung. Mehrere Zehntausend Menschen sind in den vergangenen Monaten festgenommen worden, die meisten von ihnen für mehrere Tage. Viele Regierungskritiker und führende Oppositionelle sind allerdings bereits seit Monaten inhaftiert oder wurden ins Ausland gedrängt. Die EU reagierte auf die willkürliche Gewalt der Behörden mehrmals mit Sanktionen, unter anderem auch gegen Staatschef Lukaschenko.

Der belarussische Oppositionspolitiker Pawel Latuschko sagte, dass die EU-Sanktionen wie Einreiseverbote den Staatsapparat sehr wohl treffen würden. Die Beamten "unterschiedlicher Führungsebenen lieben es, zu Einkäufen und zum Entspannen nach Europa zu reisen". Sollten sie auf die Sanktionsliste kommen, könnten sie nicht mehr zum Shoppen nach Vilnius, zum Skifahren nach Österreich oder zur Erholung nach Spanien oder an die Côte d'Azur fahren, sagte Latuschko, ein Präsidiumsmitglied des oppositionellen Koordinierungsrates. Die Europäische Union hatte sich vor zwei Wochen auf ein drittes Sanktionspaket geeinigt, von dem weitere 29 Personen und sieben Unternehmen aus Belarus betroffen sind.

Der Erzbischof darf die Christmette halten

Der Minsker katholische Erzbischof Tadeusz Kondrusiewicz durfte nach Monaten des Einreiseverbots zum Weihnachtsfest nach Belarus zurückkehren. Er hielt am Heiligen Abend sowie am ersten Weihnachtstag in zwei Kirchen der belarussischen Hauptstadt die Christmette, nachdem sich Papst Franziskus bei Lukaschenko für die Freilassung des Erzbischofs eingesetzt hatte. Kondrusiewicz hatte nach der Präsidentenwahl im August die Minsker Führung zum Ende der Gewalt aufgerufen und einen Dialog mit der Gesellschaft sowie die Freilassung unschuldig festgenommener Demonstranten gefordert. Ende August wurde ihm die Einreise nach Belarus verweigert.

Wegen des dauerhaften Protests in Belarus denkt Moskau nach einem Bericht der russischen Investigativzeitung The Insider derzeit darüber nach, eine eigene russlandfreundliche Partei zu gründen und so seinen Einfluss im Nachbarland zu stärken. Demnach soll sie sich gegen Lukaschenko richten, zugleich aber eine Integration von Belarus mit Russland anstreben.