Hunderte syrische Flüchtlinge sind nach einem Feuer aus einer provisorischen Zeltstadt im Nordlibanon geflohen. Bei Kämpfen zwischen Lagerbewohnern und Jugendlichen aus der Gegend nahe der Küstenstadt Tripoli waren die Zelte in Brand gesetzt worden, wie Hilfsorganisationen am Sonntag berichteten. Mindestens drei Personen seien bei den Zusammenstößen verletzt worden. Wütende Jugendliche hätten daraufhin das Lager in Brand gesetzt, so die staatliche libanesische Nachrichtenagentur National News Agency. Im Libanon leben mehr als eine Million syrischer Flüchtlinge, die seit Beginn des Bürgerkrieges in ihrem Land geflohen sind.