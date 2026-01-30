Welche Seite man denn bevorzuge, wurden die Gäste im Hotel Commodore im Beirut des Bürgerkriegs gefragt. Die mit den Autobomben – oder lieber die mit den Granaten. Aber so genau ließ sich der Krieg ohnehin nicht planen, manchmal schlug eine Rakete auf der Seite ein, die doch eigentlich den Autobomben vorbehalten war.
Hotel in BeirutWo der Papagei in der Lobby die Granaten imitiert
Lesezeit: 6 Min.
Das „Commodore“ war ein Hotel wie aus einem Roman von John le Carré: Spione, Diplomaten und Journalisten trafen sich hier während des libanesischen Bürgerkriegs. Jetzt muss das legendäre Haus schließen.
Von Bernd Dörries, Beirut
Krieg gegen die Hamas:Was lässt Israel von Gaza übrig?
Die „Gelbe Linie“, die fast die Hälfte des Küstenstreifens abschneidet, sollte nur eine vorübergehende Grenze sein. Doch viele Palästinenser dort befürchten: Sie werden ihr Land nicht zurückbekommen.
Lesen Sie mehr zum Thema