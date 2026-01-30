Welche Seite man denn bevorzuge, wurden die Gäste im Hotel Commodore im Beirut des Bürgerkriegs gefragt. Die mit den Autobomben – oder lieber die mit den Granaten. Aber so genau ließ sich der Krieg ohnehin nicht planen, manchmal schlug eine Rakete auf der Seite ein, die doch eigentlich den Autobomben vorbehalten war.