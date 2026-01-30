Zum Hauptinhalt springen

Hotel in BeirutWo der Papagei in der Lobby die Granaten imitiert

Lesezeit: 6 Min.

Der Betrieb ist eingestellt, die Anekdoten bleiben: das geschlossene „Commodore“ im Beiruter Stadtteil Hamra.
Der Betrieb ist eingestellt, die Anekdoten bleiben: das geschlossene „Commodore“ im Beiruter Stadtteil Hamra. (Foto: Hussein Malla/AP)

Das „Commodore“ war ein Hotel wie aus einem Roman von John le Carré: Spione, Diplomaten und Journalisten trafen sich hier während des libanesischen Bürgerkriegs. Jetzt muss das legendäre Haus schließen.

Von Bernd Dörries, Beirut

Welche Seite man denn bevorzuge, wurden die Gäste im Hotel Commodore im Beirut des Bürgerkriegs gefragt. Die mit den Autobomben – oder lieber die mit den Granaten. Aber so genau ließ sich der Krieg ohnehin nicht planen, manchmal schlug eine Rakete auf der Seite ein, die doch eigentlich den Autobomben vorbehalten war.

Zur SZ-Startseite

Krieg gegen die Hamas
:Was lässt Israel von Gaza übrig?

Die „Gelbe Linie“, die fast die Hälfte des Küstenstreifens abschneidet, sollte nur eine vorübergehende Grenze sein. Doch viele Palästinenser dort befürchten: Sie werden ihr Land nicht zurückbekommen.

SZ PlusVon Bernd Dörries

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite